Közel hatvan tuzséri gyermeket támogatott tanszercsomaggal a Tasak Tanoda és a Baptista Tevékeny Szeretet (BTESZ) Misszió Alapítvány. A gyerekek augusztus 29-én vehették át a tanszereket, azok a diákok pedig, akik az előző tanévben szorgalmasan tanultak, jutalmat is kaptak.

Nyári élmények

Puporka Gusztáv tanodavezető köszöntötte a résztvevőket, Bacsó Benjámin, a BTESZ Alapítvány elnöke sok sikert kívánt a gyerekeknek a tanuláshoz, majd egy videó segítségével bemutatták, hogyan fejlesztik a gyermekek szociális készségeit a tanodában. Ezután a résztvevők visszatekinthettek a nyári táborok élményeire: a fotók mosolyt csaltak a gyerekek és a szülők arcára is. Végül a várva várt ajándékozás következett: az előző tanév szorgalmas, eredményes diákjait jutalmazták. Volt közöttük, aki elvégezte az általános iskolát, sokan pedig jó eredményeket értek el az iskolában és a tanodai feladatokban is. A tanodavezető külön kiemelte azokat a fiatalokat, akik nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évben. Az ajándékok motivációként is szolgálnak arra, hogy a gyerekek a következő évben is kitartóan tanuljanak. A Tanoda célja, hogy a helyi fiatalok iskolai előmenetelét és fejlődését támogassa. De nemcsak korrepetálást nyújtanak a fiatalok számára, hanem egy olyan közösséget is, ahol megtanulhatják az együttműködést, a felelősségvállalást, miközben a keresztény hitet is megismerhetik.