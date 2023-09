A Szabolcsvármegyei Tűzoltó Szövetség 1910. szeptember 24-én, szombaton délelőtt tartotta meg első közgyűlését Nyíregyházán, melyet egy versennyel is összekapcsoltak. A verseny- és díszgyakorlatokra 8 tűzoltócsapat, köztük Gáva is nevezett. A versenyen több első díjat osztottak ki, többek között Gáva csapatának is. A frissen megalakult egyesület tagjai, akik főleg a községben élő iparosok közül kerültek ki, nagy lelkesedéssel vetették magukat a tűzoltás fortélyainak kitanulásába, hiszen megalakulásuk után egy évvel már eredményesen szerepeltek a színvonalas versenyen.

Sokat mondó adatsor

Az I. világháború kitörése megakasztotta az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét is, hiszen sok férfi katonának vonult be. Valószínűleg úgy működött tovább az egyesület, mint minden más településen, a jegyző vagy a bíró vezetésével fiatalabbak, a katonakorból már kiöregedett férfiak kezelték a fecskendőt, vitték a sugarat a tűzhöz. A község pedig továbbra is fenntartotta az állandó éjjeli őrséget.

A község II. világháborús tűzvédelmi helyzetéről érzékletes képet kapunk a főjegyző 1940. március 21-én készített és 1942. április 8-án jóváhagyott községi légoltalmi terv adatsoraiból. A község lakossága akkor 3217 fő, közülük belterületen lakott 2897 fő. A lakóházak száma 612, belőlük belterületen fekszik 575. Az épületek közül nem éghető anyaggal (cserép, pala, bádog) fedett 582, éghető héjazattal fedett 130 épület. A község területe 5964 katasztrális hold, ebből belterület 456 hold. A falu vízellátási viszonyait, a vízszerzés lehetőségét közepesnek ítélték. A község tűzbiztonságára 25 kiképzett önkéntes tűzoltó vigyáz. Felszerelésük: 2 országos egységes fecskendő, az egyik teljesítménye 100 liter/perc, a másiké 80 liter/perc, egy darab szerkocsi felszerelve, egy darab 500 literes lajt, 8 szívótömlő és 80 méter nyomótömlő, ezeken felül egy angol dugólétra, 2 támasztó- létra és egy tetőlétra. Ezen felszerelések mellé a légoltalmi szolgálat ellátáshoz vásárolni kívánt a község egy 800 liter/perc teljesítményű kismotorfecskendőt is. A szereket együtt tárolták a községháza udvarán lévő tűzoltó szertárban, melyet bővíteni terveztek.

A háború hatásai

A II. világháború során a község tűzoltó egyesülete felbomlott, a szertár és a felszerelések is megsínylették a háború hatásait. 1948-ban folytatódott az egyesületek, így a Gávai egység újjászervezése.

1972 márciusában Gáva, Vencsellő és Balsa községek összevont tűzoltó testületi vezetőségválasztó gyűlésén a közgyűlés egyhangú választásokat hozott: gávai egységparancsnokká Kántor Lászlót, vencsellői egységparancsnokká Szabolcsi Sándort, balsai egységparancsnokká Popovics Józsefet, a három rész közös főparancsnokává pedig Bartók Károlyt választották meg.

1980 márciusában az akkori szerállomány a következő volt:

1 db ZUK A.15-ös tűzoltó gépjármű és tartozékai,

1 db csukott és 2db műanyagkádas kismotorfecskendőt szállító utánfutó,

1 db új típusú (1979-ben vásárolt) és 1 db régi típusú 400-as kismotorfecskendő,

2 db kocsifecskendő,

1 db mozdonyfecskendő,

1 db vízszállító lajt.



1992-ben tisztújító közgyűlésen elnöknek Karakó Lászlót, titkárnak pedig Turkó Sándort választották meg. Az egyesületben megpezsdült az élet, kiváló kapcsolatot ápoltak a környező települések és a megyeszékhely tűzoltóságaival.



Sikerek a versenyeken

2008. augusztus 20-án a Szent István napi rendezvényen ünnepélyes keretek között avatták fel a pályázati pénzből vásárolt IFA gépjármű fecskendőt, ami tűzoltási szakfelszereléssel volt málházva. Rendelkeztek megfelelő mennyiségű és minőségű védőruházattal is.

2010-ben tisztújító közgyűlésen az elnöki tisztséget Sztankovics Tibor vette át.

2011 szeptemberében elhunyt az egyesület titkára, Turkó Sándor, helyét Dudás János vette át.

Az egyesület a megalakulásától kezdve minden évben részt vett a megyei tűzoltó versenyeken, ahonnan mindig jó eredményekkel tértek haza. A közösség tovább vitte a néhai titkár által kijárt utat. Továbbra is aktív, eredményes résztvevője volt a megyei tűzoltó versenyeknek. A tűz- és káresetekhez mindig vonult az egység. A település közösségi életében meghatározó szerepet játszott. A maroknyi megmaradt tag azon van, hogy az egyesület új lendületet kaphasson és ez a nagyszerű közösség tovább szolgálhassa a települést.

Fotók: Facebook – Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesület