„Nagyon örülök annak, hogy Mátészalka városmárkájának és turisztikai vonzerejének fejlesztéséért folyatatott munkánkat több pályázati kategóriában is gyémánt díjjal jutalmazta a rangos szakmai zsűri. Legalább ilyen öröm számomra, hogy a mindennapi munkavégzésünk során kollégáim és szakmai partnereink körében testközelből tapasztalhatom meg azt a stratégiai szemléletet, azokat a szinergiákat, amelyeknek köszönhetően sikeresek tudunk lenni az ilyen megmérettetésekben, sőt a mindennapi munkában is. A díjak azt a visszajelzést adják számunkra, hogy jó úton és helyes irányba haladunk. A fejlődés érdekében folytatnunk kell ezt a munkát. Ezúton is köszönjük az elismerést, köszönöm a kollégáim munkáját és a Mátészalkán élők érdeklődését és aktív szerepvállalását városunk közösségi életében” – mondta el a díjátadást követően Dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.

A „Városmarketing gyémánt” elismerő védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki a pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenységet végzett. A „Városmarketing gyémánt” védjegy az adott év, adott kategóriában megvalósított marketing tevékenységét minősíti.

Mátészalka „Városmarketing gyémánt” díjat nyert pályázatai 2023-ban:

Rendezvény kategóriában:

· Mátészalkai Fényes Napok

· Adolph Zukor Nemzetközi Filmfesztivál

· A 45 éves Szatmár Táncegyüttes "Vígan megélhess ..." című műsora

· HIMNUSZ 200 - színházi est a Himnusz születésének 200. évfordulójára

Marketingstratégiai, márka és identitásépítési, arculati program kategóriában:

· Mátészalka - Hollywood bölcsője program

Marketingkommunikációs megoldások és tartalom kategóriában:

· Virtuális séta Mátészalkán

· Mátészalka újság – Mátészalka Város Önkormányzati és Közéleti lapja

· Mátészalka, a fény városa képes album

· Where Hollywood was born. – a Mátészalkai Zsinagógáért Alapítvány kisfilmje

Városfejlesztési, pályázati projektek marketingje kategóriában:

· Körforgalom avatás piros "cabrio" busszal

Mátészalka ezzel a teljesítménnyel a legerősebbnek bizonyult a kisvárosok mezőnyében, hiszen a „Kisvárosi első” díjat az a település tudhatja magáénak, aki a versenyben a legaktívabbnak bizonyult, s a legtöbb gyémánt díjat nyerte a kategóriában.

„Úgy gondolom Mátészalka fantasztikus kulturális örökségével, páratlan városi történeteivel, legendás történelmi alakjaival remek táptalajt nyújt egy olyan hatásos marketing stratégia megalkotásához, amely egyszerre képes megszólítani a város és a kistérség lakosságát, képes pozícionálni a várost országos szinten vagy elhelyezni a nemzetközi térképen is. Gondoljunk csak a város egyedülálló nemzetközi filmfesztiváljára, a Fényes Felvonulásra vagy a lenyűgöző Képes Kávéházra. Ezek egyenként is olyan attrakciók, amelyek miatt érdemes felkeresni a várost, emellett a városban élők kiváló munkáját fémjelzik. De nem elég jól csinálni, meg is kell tudni mutatni az eredményeket, ez pedig a marketing egyik legfontosabb funkciója. Nagy öröm számunkra, hogy részt vehettünk a pályázatok összeállításában és hogy ilyen szép sikereket értünk el a díjátadón.” – fogalmazta meg a verseny kapcsán, Gyarmati Anett, a Start-Hang PR Ügynökség ügyvezetője.