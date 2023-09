Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár azzal kezdte előadását, hogy érdemes volt átalakítani a szakképzést, mérhetőek az eredmények. Kiemelte, mindkét pólusra figyelnek a szakképzésben: a tehetségekre és a lemaradókra egyaránt.

– Olyan szakmákra kell tanítanunk a diákokat, amelyek képességeiket, kompetenciáikat fejlesztik elsősorban. Nagyon furcsán hangzik, de olyan szakmákra, amelyeket ma még nem is ismerünk, de 10, 20 50 év múlva szükség lesz rájuk. Az új szakképzési rendszert, melyben a diákok ágazatokon tanulnak, s összesen 179 szakma közül választhatnak, folyamatosan monitorozzuk, s finomhangolásokat is végzünk. A cél, hogy egy vonzó, inspiráló környezetben mindenki a saját képességének való mesterséget találjon és tanuljon, s hogy elhivatott oktatókkal dolgozzunk. „Jó iskolát szeretnénk csinálni” – mondta a helyettes államtitkár. Majd elismerően szólt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumról, ahol az úgynevezett Dobbantó programból sikeresen kerülnek ki a fiatalok a munkaerőpiacra. A szakképzésnek fontos a felzárkóztató lába, hiszen nélküle végképp lemorzsolódnának a lemaradók. Emellett egyre növekszik az okleveles technikus képzésben részvevők száma is, ahonnan egyenes út vezet az egyetemre. A rendszer rugalmasságát hangsúlyozta még, ami a szakmák közötti átjárhatóságot biztosítja. Emellett megemlítette, hogy egyre több felnőtt tanul szakmát.