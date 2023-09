Vadonatúj otthonra leltek az autóbuszok

Fotó: Dodó Ferenc

– A Volánbusz történetében egyedülálló beruházás átadásán vagyunk most jelen. Ma Magyarorszon ez számít a legfejlettebb üzemcsarnoknak – jelentette ki Fejes Miklós, a Volánbusz Zrt. kelet-magyarországi régiójának forgalmi igazgatója. Kedd délután a nyíregyházi Bónis Sámuel utcai autóbusz-telephelyet a nemzeti színű szalag átvágásával, ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének.

Amikor a volt Vay Ádám laktanya területén letették a beruházás alapkövét, elhangzott: Nyíregyháza önkormányzata elkötelezett azért, hogy minél környezetbarátabb és egyben modernebb is legyen a közösségi közlekedés, ezt a törekvést pedig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nyertes pályázata is támogatja. Dr. Kovács Ferenc polgármester felidézte, hogy 2018 februárjától járják a város útjait a sűrített földgázzal üzemelő, úgynevezett CNG buszok, melyekből negyvenegy járművet szereztek be. A projekt összköltsége 8,098 milliárd forint, és a buszok beszerzése mellett töltőállomás létesítése és autóbusz-telephely kialakítása is szerepelt a komplex programban.

– A vadonatúj, modern, minden igényt kielégítő telephelyet önkormányzatunk átadja üzemeltetésre a Volánbusznak – közölte dr. Kovács Ferenc. – A KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. generálkivitelezésében kiépített infrastruktúra biztosítja a mindennapi rutin szerinti feladatok ellátásához szükséges munkák hátterét. Ez hozzájárul a helyi közösségi közlekedés megfelelő színvonalának biztosítását. A mostani átadás egy újabb mérföldkő a fejlesztéseink útján. Remélem, hamarosan az elektromos buszok is ideérnek majd.