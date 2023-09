Szűrési menetrend

– A gyerekek betegségeit nagyon fontos időben felismerni és kezelni, mert ettől függhet felnőttkori életminőségük. Már gyermekkorban gyakoriak a látásproblémák. A pedagógusok is jelezni szokták, ha a kisdiákok túl közel hajolnak a füzethez, úgy írnak. Ilyenkor szemüvegre van szükség, amit viselni is kell mindennap. Az érzékszervi szűrések között hallásvizsgálatot is végzünk, a mai gyerekek fülében állandóan ott lóg a fülhallgató, túl hangosan hallgatják a zenét, ami sajnos károkat okozhat. Az alsósoknál a lúdtalp általános probléma, vannak olyan esetek, amelyek speciális talp­betétet, tornát igényelnek, én is meg szoktam mutatni néhány tornagyakorlatot, amit otthon elvégezhetnek. Ugyanez vonatkozik a fáradt szemre, a szemtorna sokat tehet a jobb látásért – sorolta a szakember.

Megtudtuk, a vizsgálatok során igyekeznek a gerinc- rendellenességeket is kiszűrni, a túl nehéz iskolatáska, a helytelenül rögzült testtartás mind-mind a gerincferdülés kiváltó oka lehet. A testi fejlettségre vonatkozó adatok mellett a vérnyomásértékek szintén szerepelnek a tanulók egyéni szűrőlapján. A védőnői szűrővizsgálatok iskolaorvosi vizsgálatokkal egészülnek ki, ennek eredményeiről a szülők írásban leletet kapnak.

– A tanév során védőnői szűrővizsgálatra kötelezettek: 2., 4., 6., 8., 10., 12. évfolyamon és az adott tanévben a 16. életévét betöltött tanulók. A középiskolásoknak tüdőszűréssel és vérvétellel is kiegészülhet a sor, amennyiben ilyen jellegű szakmát tanul a diák. Ez azért fontos, mert ezek a fiatalok gyakorlati oktatáson is részt vesznek, olyan terepen dolgozhatnak, ahol a látásuk, hallásuk extra terhelésnek van kitéve, vagy kémiai szerekkel dolgoznak pl. a vegyiparban, ezért szorosan követni kell az egészségi állapotukat – jegyezte meg Drotárné Koczka Erika.

S mielőtt még inkább elmélyedtünk volna a vizsgálatokban, elmondta, a védőnői szűrés nem szimplán egy mérési sorozat, itt jut idő beszélgetésre, életmódbeli tanácsokra, sőt olykor a lelki dolgok is előkerülnek.

Érdekes és életszerű példák

– A mai gyerekek fogalomismerete rendkívül széles, mindenhonnan zúdul rájuk az információ. Sokkal hamarabb érnek, mint 10-20 évvel ezelőtt, és nemcsak fizikai értelemben értem ezt, hanem túl hamar ismernek meg olyan fogalmakat, amelyekre a saját korcsoportjukban még nincs szükségük. Az egészségnevelés egy hosszú folyamat, az egészségtudatosság magjait már kisgyerekkorban el kell vetni, s úgy kell gondozni, mint egy kertet. Újra és újra „megöntözni” információkkal, életszerű példákkal, hogy a jó tanácsok beérjenek.

– Jómagam igyekszem izgalmas ismeretterjesztő foglalkozásokat tartani, érdekes módon tálalni az egészséges életmódról szóló ismereteket, pl. amikor a túlzott cukorfogyasztás veszélyeiről beszélek, megmutatom, hogy a diákok kedvenc édességeiben, (Túró Rudiban, tejberizsben, édesített joghurtban) mennyi rejtett cukor bújik meg. Mennyi felesleges cukrot fogyasztunk nap mint nap, és ennek milyen negatív hatásai vannak a szervezetünkre. Ezáltal jobban megértik, miért kell kordában tartani az édességevést. Mi, védőnők szeretnénk, ha az egészségről alkotott felfogás változna, érték lenne az egészség, és tanulóink nemcsak elméletben ismernék az egészséges életmód alapelveit, hanem azon az úton is járnának. Sokszor mesélik el, mennyi időt töltenek a képernyő előtt, naponta hány órát interneteznek, miközben tudatában vannak a túl sok kütyüzés ártalmainak. A kamaszok egy külön világ, mert míg a szüleik útmutatásait bábáskodásnak fogják fel, addig az egészségügyi szakemberek javaslatait jobban elfogadják. Munkánkat a szülőkkel kialakított bizalomra építjük, ha valamilyen problémát észlelünk a diák fejlődésében, azonnal jelezzük feléjük, és arra kérjük őket, ne várakozzanak, vigyék el orvoshoz a gyereket. Ők is járjanak rendszeresen szűrővizsgálatokra, mert így mutatnak példát. Az elmúlt 30 évben sokféle iskolában dolgoztam, s bizony ott volt könnyebb, ahol rendezett körülmények közül érkeztek a fiatalok. Ha ez nem így van, rájuk is figyelnek a segítőszervezetek. Szorosan együtt dolgozunk a pedagógusokkal, a szociális szakemberekkel és a pszichológusokkal is – tudtuk meg. Már csak az a kérdés maradt hátra, milyen témákat tartogat a középiskolásoknak az idén.

– A közöttük ma mindennaposnak számító témákat szoktuk átbeszélni: a káros szenvedélyektől kezdve a szexuális felvilágosításon át a párkapcsolati gondokig sok minden szóba kerül, ami aktuális vagy foglalkoztatja őket, azt szeretnénk üzenni feléjük, hogy „bármiről kérdezheted a védőnődet, ha tanácsra vagy válaszra vársz”.