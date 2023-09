– A közös kapcsolódás évek óta meghatározó emberi és szakmai alapokon nyugszik. A tavaszi szemeszter végén pálya- és karriertervezési rendezvényt szerveztünk a nappalis hallgatóknak. Az esemény meghívott előadói a Decathlon nyíregyházi képviseletében Mucsi Gergely áruházigazgató és Szabó-Háda Enikő PR és rendezvényfelelősök voltak, akik már második éve visszajáró vendégek a tárgyaimhoz kötődő órákon. A közel száz fős hallgatói résztvevői csoport tagjai nappalis gazdálkodás és menedzsment, turizmus-vendéglátás, edző, sportszervező és történelemtanár szakos hallgatók voltak, akik az üzleti etika és vállalatok társadalmi felelősségvállalása című kurzusokon vesznek részt – fejtegette Körei László, aki az üzleti etika kurzusba második éve beépíti egy-egy cég, vállalat élő bemutatkozását, motivációs előadását a szemeszter tananyagába.

– Az általam vezetett központ bő másfél éve egyre szervesebb kapcsolatokat épít támogató szolgálatokkal, piaci szereplőkkel és cégekkel is. Tavaly nyáron is öröm volt számunkra, hogy tudtuk támogatni tucatnyi hallgatónk – köztük néhány fogyatékkal élő hallgató – nyári munkavállalását. Munkatársaimmal és önkéntes kortárs segítőinkkel sokat tettünk azért, hogy a készségfejlesztő alkalmaink, egyéni és kiscsoportos tanácsadásaink révén is támogassuk hallgatóink jóllétének számos területét.