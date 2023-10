Zsúfolásig megtelt a terem csütörtökön reggel a Hierotheosz Egyesület Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás című programjának keretében szervezett A Bolygó Ébredése elnevezésű rendezvényen. Az idősebb korosztály mellett nagyon sok fiatal, 18 év alatti diák is végighallgatta az érdekes előadásokat, amelyek a fenntartható jövőről, környezetvédelemről, és a lokális és globális aktivitás jelentőségéről szóltak.

Kiss András a Hierotheosz Egyesület főtitkára köszöntötte a vendégeket, az előadókat. Elmondta, hogy másfél éve kezdték meg ezt a szemléletformáló programot.

– A mai konferenciát a kisvárdai Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel szerveztük meg, ma olyan témát próbálunk kibontani, ami nemzetközi és globális kitekintést ad a körforgásos gazdálkodás, a hulladékgazdálkodás témájában. Az a munka, amelyet akár a felzárkózó országokban, akár a nyugat-európai minták elsajátításában a Földkelte Egyesület végez, az példa értékű. A szakemberek ebben a szemléletformáló misszióban globális szinten vesznek részt, és most tudást hoznak ide Kisvárdára, és osztanak meg velünk. Ugyanakkor ez a térség is élen jár a fenntartható fejlődés ügyében, elég ha csak a Rétközi-tó fejlesztését vesszük figyelembe, ahol fantasztikus élővilágot alakítottak ki – részletezte Kiss András, és a természettudós David Attenborough idézettel zárta a beszédét, ami a nap mottója is: „Ezen a bolygón egyedül mi emberek vagyunk képesek arra, hogy világokat teremtsünk és aztán elpusztítsuk ezeket a világokat.”

Maklári Balázs, Kisvárda alpolgármestere örömmel konstatálta, hogy ilyen sok fiatal eljött a konferenciára, majd kifejtette, hogy a város már 10-15 éve elindította helyben is az úgynevezett bolygó ébredése akciót. – Az utóbbi években épült Kisvárdán 13 körforgalom, ami felgyorsítja és kiviszi a forgalmat a városból, ami a légszennyezésnek is kedvez. Ezelőtt pár évvel 15 ezer négyzetméter zöld területünk volt, most van 120 ezer négyzetméter van, régen 15 ezer virágot ültettünk, most 170 ezret. Épülni fog egy bioüzem is a szemétlerakó helyén, a most használt kétmillió köbméter gáznak az 1,8 millió köbméterét kiváltja néhány éven belül. Ez a pár adat is azt igazolja, hogy mi már régóta teszünk a környezetvédelemért, a fenntarthatóságért – fogalmazott az alpolgármester.

Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő kifejtette, hogy mennyit változik a történelem. A középkorban még arról vitáztak, hogy lapos vagy nem lapos a bolygó, most a 21. században pedig teljesen más dolgok foglalkoztatják az emberiséget, a tudósokat. Egy kis térségben is vannak komoly és megoldandó problémák, például még 2014-ben a Rétközi-tó teljesen ki volt száradva, át lehetett sétálni rajta. Az egyik legnagyobb vízügyi kérdés ma Magyarországon, hogy hogy lesz húsz év múlva a Nyírségben víz. Részletezte a Rétközi tó fejlesztésének lépéseit, hogy hogyan állítják elő napelemekkel a szivattyúk működéséhez szükséges energiát. – Mindenki látja, hogy foglalkoznunk kell a bolygóval, az ökológiai lábnyom csökkentésével, és ezek a konferenciák arra is nagyon alkalmasak, hogy a fiatalok el tudjanak gondolkozni a jövőnkről, a környezetvédelemről, hogy tudjanak majd minél több mindent megtenni a fenntarthatóságért – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Lokális és globális

Dr. Juhász Péter Gergő a Földkelte Egyesület elnöke elmondta, hogy több mint 20 éve alapították az egyesületet, már a kezdetektől fókuszban volt a környezet- és természetvédelem.

– Holisztikus szemléletet képviseljük, tehát a szociális kérdésekre is figyelünk itt Magyarországon, főleg Kisvárda és környékén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a határon túl Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, illetve dolgozunk elsősorban az afrikai kontinensen, fejlődő régiókban. Kiemelt támogatónk a Hungary Helps Ügynökség. Etiópiában orvosi missziókat bonyolítottunk le, Kongóban mezőgazdasági és élelmezésbiztonsági projektet koordinálunk. Tehát próbálunk egy lokális és globális tevékenységeket harmonizálni, hogy ne menjen az egyik a másik rovására. Ebből nyújtunk ízelítőt a konferencián.

Dr. Juhászné Veress Szilvia az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója már több mint húsz éve foglalkozik környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, és azzal, hogy a civil szervezetek hogyan illeszkednek bele a kormányzat felépítésébe, az államigazgatásba a folyamatok koordinálásába. A konferencián a civil szervezetek szakmaiságának fontosságáról, illetve a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggéseiről beszélt az előadásában. – Sokan félreértelmezik a fenntarthatóság fogalmát, mert többnyire megújuló energiákat, energiatakarékosságot értenek alatta, de látni kell azt is, hogy ezeknek nagyon komoly gazdasági és társadalmi hatásai vannak, és fordítva is igaz. A civil szervezeteknél pedig nagyon fontos az, hogy ne úgy funkcionáljon, mint egy klub, hanem legyen mögötte szakmai tartalom. A mostani kutatómunkám pedig Afrikához kapcsolódik, hiszen ha ott helyben nem teszünk valamit, akkor azok az emberek elindulnak ide, és itt van annak jelentősége, hogy miért érdemes nekünk távoli tájak problémáival is foglalkozni – jegyezte meg dr. Juhászné Veress Szilvia.

Szabóné Cap Andrea, a Tisza Európai Területi Társulás igazgatója, a hulladék-gazdálkodás regionális és nemzetközi jelentőségéről tartott előadást. Bemutatta, hogy milyen a hulladékgazdálkodás Kárpátalján, hiszen ami ott zajlik, az hazánkra is kihatással van.

– Ugyanis, ha ott nem megfelelően alkalmazzák a hulladék-gazdálkodás rendszerét, akkor azt mi megkapjuk a Tiszán keresztül – fogalmazott a szakember. A Tisza Európai Területi Társulás a közelmúltban indította el az egyik legnagyobb projektjét, a Zero Waste, azaz nulla hulladékot. A kárpátaljai Jánosi településen épül most egy hulladéklerakó, ez lesz az első európai szintű hulladéklerakó Kárpátalján.

– Ez egy közel 8 millió eurós projekt, remélhetőleg december 31-én zárjuk a projektet. Nagyon reméljük, hogy ez még csak az első fecske, hiszen ez nem oldja meg teljességében az egész Kárpátalja hulladék-gazdálkodását, viszont egy első lépés lehet ahhoz, elinduljon valami. Tulajdonképpen ezen a telepen 200 ezer lakos hulladékát fogják tárolni és feldolgozni, évi 25-30 ezer tonna hulladék kerül majd ide. Ez nagyon jó első lépésének – mondta Szabóné Cap Andrea, és hozzátette: további terveik között szerepel, hogy hasonló nagy projekteket indítsanak be, a técsői járásban is szeretnének hulladéklerakót építeni majd, hiszen a hegyvidékből nagyon sok szemét kerül s Tiszába, és onnan sajnos hazánkba is.