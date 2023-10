Találj célt az életednek! címmel tartott előadást a múlt hét pénteken a Kutatók Éjszakáján a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán Makkai László pasztorálpszichológus. Előadásában a fiatalokat szólította meg, ugyanis számos kutatás szól arról, hogy a mai fiatalok frusztráltak, eltűnnek életükből a valós barátok, céltalanul, egy helyben toporognak, nincs életcéljuk.

Valljuk be, nem könnyű megfogalmazni, mi az életünk értelme, de attól függetlenül, hogy meg tudjuk-e határozni vagy sem életünk folyását, mindannyian valamilyen stratégia mentén élünk.

Ezek a mai fiatalok!

Égető kérdés ez, hiszen ahogyan Makkai László atya mondta: – A céltalanságban nincs irány. Amikor az ember csak hánykolódik élete tengerén, s a hajóján a kormányt is elveszítette – jól tudjuk, a bizonytalan hajósnak még a szél sem kedvez –, muszáj irányt mutatni neki, mert különben elvész.

– Az életcélt nem úgy kell elképzelni, mint valami távoli dolgot, ugyanakkor annak megtalálása mindenkinek a saját feladata. A mai fiatalokat elbizonytalanítja ez a világ, túl gyorsan pörög, túl sok az elvárás benne. Sajnos beszippantja őket – és sokszor be is szűkíti – a virtuális világ, ahonnan kevésbé nyitnak kifelé, nehezen néznek szembe saját dolgaikkal, az eléjük gördülő kihívásokkal – mondta el a görögkatolikus pap.

Makkai László szerint az egyháznak társadalmi felelőssége, hogy törődjön a felnövekvő generációk lelki gondozásával, már csak azért is, mert a 14–25 éves korosztály természetéből adódóan is keresi az útját.

– Egyetemi lelkész is vagyok, s látom, mennyien váltanak szakot már az első félév végén. A hallgatók meginognak a saját maguk választotta szakmában, elbizonytalanodnak, hogy vajon boldogok lesznek-e majd a hivatásukban. Ilyenkor támpontokat várnak, megerősítést, amire nemcsak gyerekkorban van szükségük, hanem egész életük folyamán. Fogódzókat keresnek az élet minden területén (család, barátok, szerelem, nagy döntések), és segítséget abban, hogy megtalálják életfeladatukat. Egy grófot minden reggel úgy ébresztett fel a szolgálja, hogy „keljen fel, uram, mert ma nagy dolgok várnak ránk”. Szó sincs rendkívüli dolgokról, egyszerű, hétköznapi dolgokban is észre lehet venni a szépséget, a kihívást, vagy meg lehet csípni a lehetőséget. Mi, keresztények Krisztust tartjuk a legfőbb iránytűnek az életünkben, tanítása szerint éljük a mindennapjainkat, s ha úgy hozza a sors, bátran támaszkodunk embertársaink segítségére is. Fontos, hogy megtanítsuk a következő generációnak, hogy merjenek kérdezni, merjenek lelki társakat keresni, amikor elakadnak valamiben – hangsúlyozta a pasztorálpszichológus.

Majd érdekességként megemlítette, hogyan hat a mesepszichológia a fiatal személyiség fejlődésére.

– Akik gyerekkorukban sok mesét hallgattak, észrevétlenül elsajátítottak különböző értékeket, megismertek megküzdési módokat. Akik együtt lélegeztek a meseszereplőkkel, átélték a királyfi, a szegény legény helyzetét, vagy együtt állták ki a próbákat a mesehősökkel, különféle viselkedési mintákat pakoltak be abba a bizonyos láthatatlan tarisznyájukba, amit bármikor elővehetnek onnan a nehéz helyzetekben. Ha képzeletben a kisgyerek legyőzte a hétfejű sárkányt (a sárkány a történetekben a félelmekkel való szembenézést testesíti meg), megtanulta, hogyan küzdjön a valós életben is. Persze a pszichológia az élet nagy kérdésein számtalanszor nyitva hagyja az ajtót, a Biblia azonban tele van válaszokkal – hívta fel a figyelmet Makkai László atya.

Mindenki őket akarja magának

A görögkatolikus pap szerint egyáltalán nincs könnyű helyzetben a fiatal nemzedék, ugyanis „mindenki őket akarja magának”.

– Elég, ha arra gondolunk, hogy a reklámok 90 százaléka a fiatalokat (és a nőket) szólítja meg. Vedd meg ezt, kend ezt magadra! Hogyan nézel ki? Neked máshogy kell kinézned, máshogy kell létezned, mint ahogy létezel, s ez bizony hamis illúzióba kergeti őket. Csak akkor védhetik meg magukat ezektől a negatív hatásoktól, ha figyelmen kívül hagyják a lényegtelen dolgokat, és megtalálják, mi áll életünk középpontjában. Az ember élete olyan, mint egy festmény, rengeteg dolog található egy festményen, de a lényeget mindig a középpontba helyezi a művész. Éppen azért, hogy arra irányítsa rá a figyelmünket. Tegyük fel a kérdést, mi mit helyezünk az életünk középpontjába. A keresztény ember Krisztust helyezi oda, mert tudja, hogy minden más fontos dolgot Ő fog hozzáadni az életéhez: családot, boldogságot, sikert, megélhetést, harmonikus kapcsolatokat, lelki békét. Fontos, hogy ezt észrevegyék a fiatalok. S tanítsuk meg őket a körülöttük zajló világ értelmezésére is, a Facebook, a TikTok nem pótolja a személyes beszélgetéseket, mint ahogyan a kiposztolt fotókra begyűjtött lájkok sem hordoznak valódi szeretetet – jegyezte meg az atya. Beszélgetésünket azzal zárta: – Nem gondolom, hogy a mai huszon­évesek elvesztett generáció, annyi mindent képesek megtanulni, annyi mindent szeretnének elérni az életükben, csupán a céljaikhoz vezető utat nem mindig ismerik.

KO



Illusztráció: Shutterstock