Ma voltam a sűrgőségin 12 óra után és mindenki nagyon kedves volt. Dr. Hajnal Vivien volt ügyeletben - írta a hölgy. - A sürgősségi fül-orr gégészetre irányított át, és ott is mindenki rendes volt, Dr. Éltető Csaba Levente volt az ügyeletes orvos ott.

A hölgy később arra is kitért, hogy a beteg felvevő részlegen is csak pozitív élmények érték. A vérnyomását is megmérték, ahol kiderült, hogy magas volt a vérnyomása, ezért kapott vérnyomás csökkentőt.

Köszönök mindent - zárta sorait.

Nekünk is csak pozitív tapasztalataink vannak a sürgősségi ellátásról és a Belgyógyászat Kardiológiai Osztályról

Kitartást a dolgozóknak. Én biztosan nem tudnám ezt csinálni amit ők - írta egy kommentelő.

Forrás: Nyíregyen Hallottam