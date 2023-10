Élményekkel teli tanítási hét volt a diákok számára, minden napra jutott valamilyen izgalmas állatos program. Az iskolában több érdekes előadást is meghallgathattak a gyerekek, például kutyakozmetikustól, Dog Puller sportban világbajnoktól, a Rosszcsont Kutyaképző Iskola képviselőjétől, a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület szakemberétől, aki többek között ott volt a törökországi földrengésnél is.

Állati bemutató

– A szakemberek hozták magukkal a kutyájukat és bemutatták, hogy milyen ügyes, szófogadó, utasításokat nagyon precízen végrehajtó négylábú kedvenceikkel dolgoznak nap mint nap – részletezte a programokat Roma Ádám, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének pedagógusa, az iskola Állatvédelmi Témahetének egyik szervezője.

– Igyekeztünk minden tanítási nap értékes tudást adni a diákjainknak. Az előadások mellett szerda reggel a tanulók elhozhatták saját állataikat, kis kedvenceket és mutathatták be iskolatársaiknak. Voltak kutyák, macskák, papagájok, nyulak, dzsungáriai törpehörcsögök, teknősbéka, kecske. Nagy érdeklődés övezte az „állati bemutatót”. Fontosnak tartottuk két szervezőtársammal, Kozma Richárd és Toldi András pedagógusokkal, hogy a gyerekek elméleti ismereteiket is gyarapítsuk, ezért kedd délután az alsó és a felső évfolyamoknak házi versenyt szerveztünk, ahol az állatokról eddig szerzett tudásukat mutathatták meg a diákok – mesélte Roma Ádám, és hozzátette: ezen kívül minden osztály plakátot készített egy „különlegesebb” állatról. Igényes munkák készültek többek között a Csillogó boglárkáról, a Szivárványos ökléről vagy a Mogyorós peléről is.

Az infokommunikációs eszközök is színesítették a programokat. A nyolcadikos matematika szakkörösök 3D nyomtatással kulcstartót készítettek, majd azt dekorálták. A témahéthez illeszkedően kreatív kiskutya mancsos konkáv testek készültek, melyekhez számolásos feladatok társultak, ezzel támogatva a tapasztalati úton történő, kompetenciaalapú tanulást.

– Két osztályunk a Nyíregyházi Állatparkban, egy osztály állatotthonban, egy negyedik osztály pedig állatfarmon járt, ahol megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel – sorolta az izgalmas hét eseményeit Roma Ádám, és megjegyezte: hisszük, hogy a hét során gyűjtött elméleti és gyakorlati ismeretek szilárdították diákjainkban az állatokhoz való jó viszonyukat és olyan élményekkel gazdagodtak, melyek személyiségüket is formálták.