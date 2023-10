Szokás szerint éjszakába érően dolgoztam hétfő este is, de nem érzékeltem a várost és a többi települést megrázó földrengésből semmit. Csak a nyomban megosztott friss híreket, kommenteket, visszajelzéseket olvastam, de ez a kis földrezgés is eszembe jutatott emlékeket, korábbi gondolatokat. Az emlékkép egy olaszországi útról kúszott be, nagyobb baráti csapattal Massa tengerpartját szálltuk meg. Garantált volt a sok-sok élmény, ám egyik nap igazi meglepetés ért minket. Szimpla kis mobil pizza sütödénél feladva a rendelést a kiszolgáló fiatal srác kíváncsian kérdezett rá, honnan jöttünk. Elmondtuk a három olasz tőmondatunk egyikét, és a „Sono ungherese” hallatán felderült az arca.

Először az ilyenkor szokásos, vevőfogó udvariasságra gondoltunk, de kikerekedett a szemünk, amikor Budapest és Puskás említése után Márai Sándorról kezdett el beszélni, sőt, idézett is egyik művéből. A világhírű magyar író életének jelentős szakaszát töltötte Olaszországban, ismerik és tisztelik őt Itália-szerte, de hogy egy eldugott tengerparton, egy bodegában pizzát áruló fiú citál tőle, az azért megrázott rendesen minket. Aznap este a kellemes nyári éjszakában éppen ezt az élményt ízlelgettük a könnyű olasz borral együtt, amikor különös, baljós, közeledő morajlásra figyeltünk fel, majd megrázkódott alattunk a szék, a terasz és az egész ház.

Mintha egy láthatatlan óriás űzött volna velünk rossz tréfát. Elnémult a társaság, velünk együtt a teljes üdülőszakaszon, az összes ház erkélyén, az addig jókedvű beszélgetésektől zsongó portákon síri csönd lett. Soha nem felejtem el azt a néhány másodpercet. Nehéz megfogalmazni, mit éreztünk és mi futkározott a fejünkben abban a röpke döbbenetben. Felfogtuk, hogy földrengést élünk át, de nem tudtuk, hogy ez most csak ennyi lesz, vagy mindjárt leszakad a terasz, összedőlnek a falak, és nekünk rohannunk kellene ki, a szabad térre, mentve magunk és egymás életét. Emberi létünk és mivoltunk törékenysége hideglelősen járta át minden porcikánkat, pedig a moraj és rázkódás elmúltával már csak a feszült mozdulatlanság maradt. Pár pillanattal később amilyen hirtelen megakadt, úgy zökkent vissza a mediterrán este a korábbi medrébe. Mintha mi sem történt volna, a teljes parton könnyed csevejhullám hátán lebegett tovább az éjszaka.

Koccintásra emeltük a poharainkat és arra gondoltunk, ha majd vége a nyaralásnak, milyen jó lesz hazatérni a Kárpátok ölelte biztonságba. Erősebben érzetük, mint jelent az a hétköznapi nyugalom, amelyben otthon élhetünk, s amelyet természeti erő nem, csak ember tehet tönkre.

Nyéki Zsolt