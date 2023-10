Verőfényes napsütés fogadta a meghívott vendégeket, érdeklődőket az Angyalszárny Bölcsőde ünnepélyes átadóján. Már a bejáratnál három angyal fogadja minden nap a család kis angyalkáit. A 6 csoportszobás, 72 férőhelyes új épületben nemcsak a mátészalkai, hanem a térségből érkezett apróságokat is szívesen fogadják. A bölcsődei férőhelyek számának növelésével hozzájárulnak a családok életminőségének javításához, segítve a kisgyermekes anyák munkába állását és növelve a szülők munkavállalási esélyeit. Ráadásul fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű gyermekeket is várnak a mindenkori igényeknek megfelelően kialakított csoportszobákkal, pedagógiai nevelőprogrammal.

Székelyné Seres Nóra az Angyalszárny Bölcsőde vezetője köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy jelenleg 48 kisgyermek nevelését látják el.

– Intézményünkben a szeretve nevelés mottóját valljuk, hiszen minden gyermek egyéni bánásmódot igényel, valamint a feltétel nélküli szeretetre épülő nevelés és gondozás által a biztonság alapszükségletét teremtjük meg a mindennapok folyamán. Arra törekszünk, hogy családias légkört teremtsünk a minket választó szülők számára, így biztosítani tudjuk azt, hogy gyermekeiket biztonságban tudva tudjanak nyugodt szívvel visszatérni a munka világába – mondta a bölcsőde vezetője, és megjegyezte: a gyermektársaság gyógyír a lélekre.

Három angyali volt bölcsis verses műsora után dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere az ünnepélyes ceremónián kifejtette, hogy egy polgármester életében az egyik legcsodálatosabb dolog, ha új bölcsődét adhat át, hiszen a legfontosabb a jövő generációja, nemcsak Mátészalka, hanem minden közösség számára.

– Mindnyájan tudjuk, hogy az első három év a legmeghatározóbb egy gyermek fejlődése szempontjából. Biztosak lehetnek a szülők abban, hogyha ide, az Angyalszárny Bölcsődébe beíratják a gyermekeiket, akkor a legjobb kezekben lesznek a kicsik, és angyali türelemmel rendelkező gondozónők vigyáznak majd arra, hogy megkapják azokat az értékeket, amelyek minden család, minden magyar ember számára nagyon fontosak – fogalmazott a polgármester, és megköszönte a magyar kormánynak nemcsak az anyagi segítséget, hanem azt a családpolitikát is, aminek köszönhetően egyre több bölcsődére van szükség, valamint azt kívánta, hogy csodálatos angyali gyermekekkel tudják minél hamarabb megtölteni ezt az intézményt.

Jelen pillanatban négy csoport működik szeptember óta az intézményben, novemberben indítják az ötödiket, és előreláthatólag januárban megtelik a hatodik csoport is.

Gyökerek és szárnyak

Kovács Sándor országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kifejtette, hogy minden gyermek egy őrhely abban a politikában, amit most vallanak és amiben hisznek.

– Hiszünk a keresztény értékrendben, a család szentségében és a munka mindenhatóságában, és ha ezt a hármat összetesszük, akkor a kormány szándékának megfelelően minél több óvodát és bölcsődét fogunk építeni. Ezek mellett egyházi intézmények is épülnek, és fognak a jövőben is létrejönni. A kormány családpolitikája nem szűnik meg, sőt, átalakul pozitív irányba. Olyan intézkedéseket hoztunk és fogunk hozni ezek után is, ahol a család áll a fókuszban. Az őrhely azt jelenti, hogy magyarnak lenni ezer év múlva is muszáj – mondta az országgyűlési képviselő, és mindenkinek jó egészséget és boldogságot kívánt, a bölcsődei dolgozóknak pedig nyugalmat és sok gyermeket.

Dr. Simicskó István – a KDNP frakcióvezetője is köszöntött mindenkit.

– Örömteli ez a pillanat, hiszen gyermekekről szól, a kicsik kulturált, méltó körülmények közötti neveléséről. Mindig úgy tekintek a pedagógusokra, legyenek bölcsődei, óvodai nevelők, tanítók vagy tanárok, mint szövetségeseinkre. Nekem is van három gyermekem, így tudom, hogy mennyire fontos számukra a környezet, az a nevelő munka, amit a pedagógusok elvégeznek – mondta a frakcióvezető, és a bölcsőde nevéről egy Goethe idézet jutott az eszébe: A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.

– Ha angyalszárnyakat kapnak a gyermekek, akkor nyilvánvalóan nagyobb eséllyel tudják majd az életben is megállni a helyüket, hiszen a mai világunkban a hit megerősítése különösen fontos. Látjuk a globalizáció okozta bajokat, a migrációt, a háborúkat, a kultúrák és a civilizációk összekeveredését. Én is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem, mindig örül a szívem, ha itt valamilyen szép beruházást látok. Mátészalka rendkívül sokat fejlődött az utóbbi években. Megérdemlik az itt élők, hogy támogatást kapjanak akár a kormánytól, akár az uniótól, mert valljuk be őszintén, itt mindig nehezebb volt az élet, mint Nyugat-Magyarországon – fejtette ki a frakcióvezető, és megjegyezte, hogy stabilan kell állnunk ebben a viharos és gyorsan változó világban, és gratulált az igényes és minden igényt kielégítő épülethez, a Mátészalkán folyó kiváló munkához.

Az egyházi méltóságok megáldották az épületet, az ünnepélyes szalagátvágás után pedig belülről is körbejárták a modern, nagyon szépen kidekorált bölcsődét és a csoportszobákhoz tartozó udvarokat is.

LN