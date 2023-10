Csupa arany és csillogás volt pénteken a Váci Mihály Kulturális Központ színházterme. A nyíregyházi önkormányzat az idén is megrendezte az Arany napot, amelyen egymás szemébe néztek és újra kimondták az igent azok a házaspárok, akik fél évszázaddal ezelőtt Nyíregyházán léptek frigyre s azóta is a városban élnek.

Az idén aranylakodalmukat ünneplő szépkorúak a megható rendezvényen megerősítették 50 évvel ezelőtt tett fogadalmukat, felidézték házasságuk boldog perceit.

Kitartás, megértés és türelem. Ezt válaszolták egybehangzóan azok a szépkorú házaspárok, akik a Váci Mihály Kulturális Központ színházterme előtt várakoztak az ünnepségre, eleganciájuk is azt mutatta jeles év ez számukra, az idén ünneplik ötvenedik házassági évfordulójukat. Mindenki a hosszú házasság receptjét kérdezgette tőlük, amire annyit feleltek, a jó házasságnak számos titka van, ilyen például, hogy a problémákat nem szabad a szőnyeg alá söpörni, de tudni kell alkalmazkodni is a másikhoz, megérteni társunkat a nehéz helyzetekben.

– Feleségem legfőbb erénye a kitartás. Amit ő a fejébe vett, mindig véghez is vitte – mondta Kohanecz Sándor feleségére tekintve, aki mosolygott ezen, hiszen mint mondta, férje türelmes típus, ezért is bontakoztathatta ki elgondolásait mellette. – Minden házasságban vannak nehézségek, mi próbáltuk ezeket súlyozni és a helyén kezelni, közösen megtalálnia megoldást, és ez a fajta együttműködő- készség vitte előre a házasságunkat. Két lányt neveltünk fel, egyikük Nyíregyházán él, a másikuk Budapesten, s két unokával is megajándékoztak minket, ami a legnagyobb örömünk, ennyi évesen – mondta Kohaneczné. Az aranylakodalmasok hozzátették, szerencsésnek érzik magukat, hogy megünnepelhetik az 50. házassági évfordulójukat, nagyon sokan ezt a kort sem élik meg, és sajnos a fiatalabb generációk házassága nagyon sokszor elakad, nem tart ki évtizedekig. Változott a világ, s a házasságkötés ideje is kitolódik ma már, ők örülnek annak, hogy fiatalon vállalták fel a családalapítást, s így szép s kerek lett az életük.