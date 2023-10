Közös siker

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere megköszönte a Hübner tavalyi és a mostani támogatását is, és elmondta, hogy a cégnek nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás, rendeznek strandröplabda bajnokságot, támogatják a kosarasokat, a különböző rendezvényeket és szervezeteket, a kórházat és még számos lehetőséget megragadnak a jótékonykodásra, így csatlakoztak tavaly a polgármesteri fásítási programhoz is.

– Öt évvel ezelőtt indítottuk el a fásítási projektet, több ezer csemetét sikerült idáig elültetni. Idén ősszel 25 helyszínen 130 facsemetével gazdagodnak városunk zöldfelületei. A Jósaváros, Malomkert, Krúdy lakótelep, Északi krt., Belváros, Örökösföld, Kertváros, Felsősima, Nyírszőlős, Sóstóhegy közterületeit kislevelű hárs, vérszilva, közönséges nyír, keskenylevelű kőris, amerikai ámbrafa és oszlopos japán díszcseresznye is díszíti. Nagy öröm, hogy csatlakoztak cégek, civil szervezetek, magánszemélyek is. Fontos, hogy a városunk még szebb, egyre zöldebb és egészségesebb levegőjű legyen. Azt kívánom, hogy ebből az élő hagyományból élő szilvafák legyenek, és jöhessünk minél többször szüretelni. Nemcsak szép és hasznos ez a szilvafajta, hanem a hagyományainkat is őrzi. Bízunk benne, hogy pár év múlva itt fogjuk szedni róla a zamatos gyümölcsöket – mondta a polgármester, és mosolyogva megjegyezte: nemcsak ízletes szilvalekvár, hanem jóféle pálinka is készülhet a nemtudom szilvából.

Föld és víz

A Sóstói Múzeumfalu rehabilitációjában nagy szüksége van a zöld felületek és a gyümölcsfák megújítására. – Ezért is vagyunk hálásak a tavalyi és az idei támogatásnak – fejezte ki örömét Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója. – A tarpai portán lévő szilvásunk közel harminc éves, így a tájra jellemző nemtudom szilvafa csemeték reméljük, hogy minél hamarabb meghozzák a gyümölcsüket. Ugyanis ez az a porta, ahol bemutatjuk a szilva feldolgozását, az aszalástól a pálinka és a szilvalekvár főzés technikájáig – részletezte az igazgatónő és megmutatta, hogy tíz fát a szatmári porták közül a nagyhódosira fognak ültetni.

A tarpai portán serényen ragadtak ásót és lapátot a meghívott vendégek, dr. Kovács Ferenc, polgármester, dr. Ulrich Attila, alpolgármester, Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezető igazgatója, Dobi József, a HÜBNER-H Kft. gazdasági igazgatója, Moravecz Róbert, a HÜBNER-H Kft. létesítmény-és beszerzésvezetője Baloghné Szűcs Zsuzsanna irányításával ültettek öt darab nemtudom szilvafa csemetét, a többi pedig az időjárás függvényében kerül földbe a múzeumfalu dolgozóinak segítségével.