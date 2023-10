„Dönts jól, jövőd a tét” címmel, 23. alkalommal rendez pályaválasztási kiállítást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal október 4–5-én Nyíregyházán, a Continental Arénában. Az eseményen közel 76 kiállító várja az érdeklődőket, az iskolák mellett pályaválasztási tanácsadók és a gazdaság szereplői is segítik a fiatalokat abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről. A kétnapos rendezvényre a végzős általános és középiskolásokat várják, s azokat is megszólítják, akik semmiféle szakképzettséggel nem rendelkeznek, vagy szakmájuk jelenleg nem piacképes, ezért szükségük van új, keresettebb szaktudásra.

– A kormányhivatal folyamatosan együttműködik a hazai és multinacionális cégekkel, így naprakész információkkal rendelkezünk a munkaerőpiac igényeiről és várható trendjeiről. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok reális képet kapjanak lehetőségeikről, és ehhez igazítsák jövőbeli terveiket. A 21. században az információ kincset ér. Így van ez a hivatásválasztásnál is, könnyebben boldogul az életben, aki jól ismeri esélyeit. A pályaválasztási kiállításon elsősorban arra törekszünk, hogy hasznosítható információkat nyújtsunk a vármegyében elérhető képzésekről, s azt szeretnénk, hogy a különböző pályautak felvázolásával széles képet kapjanak a diákok arról, milyen perspektívák nyílnak meg előttük a munkaerőpiacon – hangsúlyozza Román István főispán.

Piacképes szakmák előnyben

– Vármegyénk gazdaságának folyamatos fejlődése, a tőkeerős befektetések jelenléte tovább fokozza a szakember­igényt, ezért előre kell tekinteni, s meg kell nézni, melyek azok az iparágak, amelyek előtt nagy jövő áll. Az elmúlt években óriási változások mentek végbe a szakképzésben, ma már a képzési kínálat a munkaerőpiaci igényekhez idomul, piacképes szakmák törnek előre. A duális képzés, valamint a különböző ösztöndíjprogramok tovább támogatják ezt a folyamatot, tanulásra motiválják a fiatalokat. Jelenleg is több ezer bejelentett üres álláshely van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahová a dolgozni szerető és dolgozni tudó jelentkezőket tárt karokkal várják a cégek. Komoly versenyt folytatnak a munkáltatók a jó szakemberekért, s ez a verseny a következő években még erősebb lesz. A pályaválasztási kiállítás egy kiváló támpont abban, merre induljon el a jövő generációja a szakmaszerzésben; a kiállítók megmutatják, milyen képzések nyitják ki előttük az ajtót a munka világára – emeli ki a rendezvény jelentőségét a főispán. Hozzáfűzi, a mai gyorsan változó világban fontos a megújulás képessége, a folyamatosan formálódó munkaerőpiac alkalmazkodást vár el, de ma már az iskolák elegendő muníciót is adnak a fiataloknak az eléjük gördülő akadályok megugrásához is.