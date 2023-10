Ötödik alkalommal rendezték meg szerda délután a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda és a Fehérgyarmati Járás dolgozói azt a Városi sétaként elnevezett eseményt, amellyel a szervezők az emlőrák megelőzésére és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. A sétát megelőző megnyitón – amelyre évről-évre a fehérgyarmati Móricz Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár szabadtéri színpadánál gyűlnek össze az érdeklődők – Máté Renáta irodavezető elmondta, hogy ennek a rendezvénynek több üzenete is van: a bátorság, a remény, valamint az összefogás. Bátran kell szembenéznünk a betegséggel, reménykednünk kell a gyógyulásban és közös összefogással segítenünk kell egymáson, ugyanakkor a korai felismerés életet menthet.

Fotó: Fecske László



Az eseményen beszédet mondott dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Oktatókórház főigazgatója, aki kiemelte, hogy az emlőrák ma már egy gyógyítható betegség, de fontos, hogy ezt a betegséget időben diagnosztizálják, valamint hangsúlyozta az önvizsgálat fontosságát is. Dr. Kovács Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Oktatókórház Fehérgyarmati Tagkórház orvosigazgató-helyettese beszédében kiemelte, hogy az emlőrák az egyik leggyakoribb tumoros megbetegedés, amellyel nagyon sokan küzdenek, s hogy a betegség nemcsak a nőket, de a férfiakat is megtámadhatja.

A rendezvényen Fehérgyarmat város polgármestere, dr. Péter Csaba is felszólalt, aki a rizikófaktorok csökkentésére is kitért, s hangsúlyozta, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok életet menthetnek. Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője külön megszólította a fiatalokat is, s egy a betegség kapcsán megélt családi eseményt megemlítve elmondta, hogy az emlőrák sajnos nem válogat az életkort illetően.

– Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a betegség csak a 40-es, 50-es korosztályt érinti leginkább – tette hozzá, majd néhány szóban kitért a napokban történt izraeli támadás áldozataira is, akikről a tömeg egyperces néma csenddel emlékezett meg.

Fotó: Fecske László



Gyimesi Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Oktatókórház Fehérgyarmati Tagkórház ápolásigazgató-helyettese arról szólt, hogy a WHO az emlőrákot a nők leggyakoribb daganatos betegségeként tartja számon. Mindezt ijesztőnek ható adatokkal támasztotta alá, majd kitért a megelőzés, az odafigyelés fontosságára is.

Az Egészségfejlesztési Iroda az eseménnyel kapcsolatban meghirdetett „A NŐ” címmel egy pályázatot, aminek a végeredményét is ismertették. A szervezők azt kérték a pályázóktól, hogy fénykép, festmény vagy rajz formájában ábrázolják a nőiességet. A sétát megelőzően az irodavezető asszony mindenkinek megköszönte a segítségét, s a város támogatását, majd örömmel nyugtázta, hogy a rendezvény minden évben sokak figyelmét kelti fel, mely által az egészség megőrzése jobban az előtérbe kerülhet a lakosság életében.

Fecske László