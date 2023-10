Gelencsér Tünde művészeti vezető tolmácsolta Matyasovszky-Zsolnay Bence, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezető igazgatójának a gondolatait.

– Az idei évnek az északkelet-magyarországi régióban megerősödve vághattunk neki, hiszen bohóccsapatunk három tehetséges előadóművésszel bővült. Ebben a régióban Fekete Dávid, Lehőcz Zsuzsa, Prohászka Fanni, Ramocsa Emese, Takács Dániel, Telenkó-Oláh Tímea bohócdoktorok vizitelnek a kicsik nagy örömére. Remélem, hogy a következő 15 évben is olyan jól fogunk együtt dolgozni a Jósa András kórházzal, mint eddig – olvasta fel Gelencsér Tünde, majd kifejtette, hogy mennyire hálásak a támogatásért, amit a kórháztól és a dolgozóktól kapnak. Nagyon fontos a gyerekeknek a játék, mert arra az időre nem a félelemre, a fájdalomra koncentrálnak, hanem fel tudnak oldódni.

Testi lelki gyógyulás

Dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója elmondta, hogy a bohócdoktorok egy kis vidámságot, örömet, felüdülést hoznak a mindennapok nehézségeibe, ami hozzájárul a gyógyuláshoz.

– A lélek legalább annyira fontos, mint a fizikai test, hiszen egy betegség nemcsak a testet betegíti meg, hanem a lelket is. A pozitív hangulat pedig mindig segíti a hamarabbi gyógyulást, nagyon jó az immunrendszerre is – fejtette ki a főigazgató, és reményét fejezte ki, hogy nagyon sok betegre lesznek még jó hatással a bohócdoktorok.

Pap Judit, a gyermekosztály osztályvezető ápolója is háláját fejezte ki a munkatársai, a gyerekek és a szülők nevében is a bohócoknak, megköszönte, hogy jelenlétükkel színesítik az osztály életét. Szinte már nem csak munkakapcsolat van köztük, hanem igazi barátságok is kialakultak, a bohócdoktorok az osztály dolgozóit is kizökkentik a nehéz mindennapi munkákból. Egy jóízű nevetés könnyebbé teszi a hétköznapokat, de még nagyobb szükség van rá a nehéz helyzetekben.

Lehőcz Zsuzsa először a szombathelyi, majd a veszprémi és a soproni kórházban tette vidámabbá a beteg gyerekeket.

– Amikor Debrecenbe költöztünk, nem volt kérdés, hogy ebben a régióban is szeretném folytatni ezt a tevékenységet. Az előadó művészet legnehezebb ága ez, mert zenei készség, koncentráció, megfelelő mozgáskultúra, nagy fokú empátia, kapcsolatteremtő képesség is szükséges. Nekünk pár másodperc alatt fel kell mérnünk, hogy a kórterembe belépve melyik kis beteggel hogyan lehet kapcsolatot teremteni, figyelembe véve, hogy milyen hangulatban van. Ez akkor működik jól, ha mi magunk is felszabadultak vagyunk, játszani akarunk, és ebbe szippantjuk be a betegeket is – fejtette ki a bohócdoktor, majd visszatette a piros orrát, és együtt mentek vidáman, mosolyogva a kórtermekbe.

Nem lehet elfelejteni a bágyadt kis beteg gyerekek mosolyát, amikor meglátták és hallották a kórterembe belépő bohócdoktorokat, és a szülők is ugyanolyan lelkesedéssel fogadták a műsort, hiszen nekik is szükségük van a kikapcsolódásra.