Pontszerű besugárzás

– A sugárkezelés több mint 100 éve azzal küzd, hogy a daganattal érintett területet maximális terhelés érje, az ép szöveteket pedig minimális dózist kapjanak, ami egyben a legnagyobb kihívást is jelenti – tekintett vissza a múltba dr. Erfán József. Az onkoradiológiai osztály vezető főorvosa, elmondta, hogy a pályázattal beszerzett sztereotaxiás fejlesztési egység, már pontszerű besugárzást tesz lehetővé, ami kíméli az ép szöveteket. A modern képalkotó diagnosztika CT, MR, Pet CT a daganat térbeni meghatározását segíti.

– Egy agyi áttét esetében már nem kell az egész agyat megsugarazni, csak az érintett 2-3 centit – érzékeltette a különbséget az osztályvezető főorvos. Vármegyénk csaknem 600 ezer lakosú, évente 1500-1600 új daganatos megbetegedést diagnosztizálunk, jelenleg 35-37 ezer ember él daganattal. Ezeknek a betegeknek szükségük van valamilyen kezelésre, gondozásra, számukra lesz újabb lehetőség az eddigiek mellett, és az életminőség megtartásában jelent komoly előrelépést.

– Az ultrahangos szövetaspirátornak a primer és áttétes májdaganatok kezelésében lesz óriási jelentősége – mondta dr. Szabó Norbert, a sebészeti osztály főorvosa. A CUSA (cavitron ultrasonic surgical aspiration) használatával a májdaganatok és májáttétek eltávolítása válik kiemelten biztonságossá, hiszen gyorsabb, pontosabbb és kisebb vérzéssel végezhető el így a beavatkozás. Ez nagy segítség nekünk sebészeknek is, de abban is jelentős szerepe van, hogy egy ilyen jelentős műtétet követően a posztoperatív időszakban menő a túlélés esélye – magyarázta a főorvos.

Digitális szövetminták

A gyors diagnózis meghatározásához elengedhetetlen a patológusok munkája. Dr. Francz Monika, a nyíregyházi kórház orvosigazgatója, a patológia osztályvezető főorvosa kifejtette: egy korábbi pályázattal számos speciális szövettani feldolgozóeszközt kaptak, most nemcsak új metszetszkennerek érkeznek, hanem új szoftver-rendszerhez is jutottak, amelyek a jövő héten már hadrendben is állnak.

– Ezzel a laboratóriumunk a digitális korszakba lép be, sokkal hatékonyabban, pontosabban tud majd dolgozni. Egy új világ bontakozik ki, ami már a 21. század, amelyben az informatikai fejlesztések, a mesterséges intelligencia (MI) megkerülhetetlen. A daganatdiagnosztika olyan területe a patológiának, ahol rendkívül fontos a precizitás, az MI pedig a korábban manuálisan végzett folyamatokat kiválthatja, a digitalizált szövetminták elemzésén túl a telepatológia irányába is óriási lépést teszünk. Nagyon fontos, hogy a távoli diagnosztika, konzultáció is biztosított lesz, ami jelentősen lecsökkenti a leletkiértékelés idejét – hangzott el.

Pontos kép a koszorúerekről

A kardiológiai eszközcsomag részeként egy új angiográfiás készülék biztosítja a folyamatos kétasztalos ellátást. Lehetővé teszi az intrakoronáriás képalkotó eljárások és a fiziológiai vizsgálatokbővebb alkalmazását, jobb hatékonysággal vezérli a koszorúér intervenciókat.

– Az angiográfiás készülékkel a koszorúér hálózatról tudunk nagyon pontos képet rajzolni, s ez alapján eldönthető, ha van betegség, akkor annak kezelésére elegendő a gyógyszeres terápia vagy szükséges más beavatkozás is – fejtette ki dr. Tar Balázs kardiológus főorvos. – A legsürgetőbb feladat, amikor erre a készülékre szükség van, a szívizominfarktus. A szívet tápláló valamelyik koszorúér elzáródik és a szívizomsejtek az élet megmentése érdekében a lehető leghamarabb meg kell nyitni az eret, ehhez is nagy segítséget ad majd a készülék, ami jó minőségű felvételt készít, nagyobb biztonságot, pontosságot jelent – fejtette ki a főorvos, aki beszélt arról is, hogy a daganatos betegeknél a kezelések hatására intenzívebb szív- és érrendszeri betegség kifejlődésére kell számítani, ezért nagyobb figyelmet igényelnek, ebben van fontos szerepe az onkokardiológiának.