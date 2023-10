Mint lapunkban is beszámoltunk róla, békés, politikamentes demonstrációt szerveztek a múlt héten Nyírbátorban a várost ­lassan egy évtizede beborító bűz miatt. A helyi biogázüzem tevékenysége nyomán bizonyos időközönként és eltérő intenzitással jelentkezik a szag, ami megkeseríti a helyiek életét.

Egy bűznaplót is vezetnek a Nyírbátorban mintegy tíz éve tapasztalható szaghatásokról, melyről Prekub György, a demonstráció egyik szervezője mesélt lapunknak. Elmondta, a dokumentáció nem elég, meg kell oldani a problémát, ezért döntöttek a demonstráció megszervezése mellett.

Elég volt az ígéretekből!

– Az idei meleg nyár különösen rossz volt a szag miatt. A probléma nem új keletű, de azt vettük észre, hogy egyre fokozódik az orrfacsaró bűz intenzitása, ráadásul egyre gyakrabban érezni. Újabb kellemetlen szagok is megjelentek a korábban nem mondhatni, hogy megszokottak mellett. Rendkívül rossz nyáron vagyunk túl, és mindez az emberek életminőségét már rendkívül negatívan befolyásolja – tudatta Prekub György. A szervező kiemelte: vannak napok, amikor fél napra elárasztja a várost a szag, míg máskor egy óra alatt megszűnik.

– Egyes területeken jobban érződik, máshol kevésbé, de amikor déli szél van, akkor bűzben tengődik a város. A demonstrációval az a célunk, hogy megszólítsuk az illetékeseket, és tegyenek valamit azért, hogy mérséklődjön a szag. Ígéretet már sokszor kaptunk, de hozzávetőleg négy éve is volt már egy lakossági fórum, akkoriban a mostanihoz hasonlóan elviselhetetlen volt a bűz. A hatóságok elmondása alapján sok hiányosságot megoldottak már: szűrőket szereltek fel, folyamatokat optimalizáltak az érintett biogázüzemnél, ám időközben új vállalatok is megjelentek. Most már fehérjefeldolgozó, fermentálók és szarvasmarhatartás is van a területen, de arra csak a hatóság tudna választ adni, melyik cég felelős a bűzért – tudtuk meg Prekub Györgytől.