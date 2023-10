Az idősek világnapja apropóján tartottak ünnepséget a csengeri városi sportcsarnokban, Forján Zsolt polgármester köszöntője után fellépett az Orfeusz Egyesület és a Szeretet Nyugdíjas Egyesület, majd Buzogány Béla Színházának művésze szórakoztatták a közönséget, végül a Muzsika Tv sztárja, Sihell Ferry csapott a húrok közé.

Ahogy a korábbi években, úgy most is köszöntötték a város legidősebb emberét, valamint az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat is. A többfogásos vacsora elfogyasztása alatt Mulatós Fecó gondoskodott a kellemes hangulatról. Színesítette még a rendezvényt egészség-, illetve fotósarok, továbbá egy szál virággal is kedveskedtek a ünnepi esemény valamennyi résztvevőjének.

Fotók: Kákos Dávid