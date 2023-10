Ősszel is sok a munka

– A kétkezi munkának teremtő ereje van, az agrárium pedig csodákat tartogat a fiatalok számára – ezt már Rácz Imre, a balkányi almáskert tulajdonosa, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke mondta lapunknak. Hozzátette, a diákmunka a legtöbbek számára a nyári szünidő alatti tevékenységet jelenti, holott a mezőgazdaságban még ősszel is számos olyan feladat van, amelyre fiatalok is jelentkezhetnek. Remek példa erre a gyümölcsök betakarítása, amely nem igényel túl nagy erőfeszítést a diákoktól, az elvégzett munkával azonban mindenki jól jár. A fiatalok betekintést kaphatnak a munka világába, és ha csak egy kicsit is, de találkozhatnak a munkaadói elvárásokkal. Bízunk abban, hogy ez a mai példa ragadós lesz: a legifjabb generáció országszerte is belekóstolhat a mezőgazdasági munkákba, az így megszerzett tapasztalatokra pedig a pályaválasztás során is támaszkodni tudnak majd – emelte ki Rácz Imre, aki felhívta a figyelmet az agrártárca azon szándékára, hogy a fenntartásukban lévő oktatási intézményekben kötelezővé tennék a „terepmunkát”, köztük az almaszedést, vagy más mezőgazdasági feladatot.



– A felnövő generációnak sajnos már nincs olyan erős és élő kapcsolata a mezőgazdasággal, a természettel, mint amilyen nekünk volt annak idején, az 1970-80-as években. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért is igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a gyerekekkel, diákokkal az agrárium szépségeit. Az elmúlt években számtalan üzemlátogatást szerveztünk, ahol a fiatalok a legmodernebb eszközöket is kipróbálhatták, de a legmagasabb szintű szakmai kiállításokra és bemutatókra is segítünk eljutni az érdeklődőknek – sorolta Rácz Imre, a keddi almaszüret házigazdája.

A fáról az asztalra

A balkányi almaszedésen jelen volt Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is. Lapunknak elmondta, többek között azért van itt, mert a közgyűlés is rengeteget foglalkozik az agrárium, így az almaágazat problémáival.

– Személy szerint is nagyon fontosnak tartom, hogy a mai fiatalok is megismerjék, mi az a kétkezi munka, megtudják, megértsék, átlássák azt a folyamatot, ahogy a gyümölcs a fáról az asztalukra kerül. Sajnos felnőtt úgy egy nemzedék, hogy ezekkel a dolgokkal nem igazán vannak tisztában, ezen szeretnénk változtatni, ha kell, a maihoz hasonló almaszüretekkel, hogy a diákok is megértsék, miről szól, és miért is fontos az agrárium – fogalmazott Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke.