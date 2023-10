Gülşen Karanis, Törökország budapesti nagykövetének meghívására járt a budapesti Szépművészeti Múzeumban dr. Tilki Attila szabolcs-szatmár-beregi országgyűlési képviselő, a Magyar-Török Baráti Csoport elnöke, a Bölcsek Tanácsának tagja.

– Különleges érzés volt, ahogy a török iskolások a török nemzeti himnusz után a magyar Himnuszt énekelték. Ez a figyelmesség a két nép szoros barátságának ékes bizonyítéka. A rendezvény apropója a Török Köztársaság kikiáltásának 100. évfordulója volt. Mustafa Kemal Atatürk 1923. október 29-én alapította meg a köztársaságot. A török-magyar kapcsolat él és virágzik – mondta dr. Tilki Attila.



Gülşen Karanis beszédében kiemelte: – Közelebbről megnézve az „elsők” hosszú listáját a modern Törökország korai éveiben, láthatjuk a magyar mérnökök, szakértők és tudósok kézjegyét. Amikor a fiatal Törökország virágzott, Atatürk meghívására számos magyar érkezett, hogy új épületeket tervezzenek, közintézményeket hozzanak létre, gyárakat és gazdaságot, továbbá sok mást építsenek országszerte. Természetesen az elmúlt 100 évben nagy utat jártunk be. Az egyik legstabilabb és legidőtállóbb demokráciánk van egy változékony és viharos térségben. A világ egyik leggyorsabban növekvő gazdasága a miénk. Fiatal és dinamikus és magasan képzett népességgel rendelkezünk. Ma mindannyian arra törekszünk, hogy Erdogan elnökünk által kidolgozott új „Törökország évszázada” vízióval tegyük teljesebbé eredményeinket.

- A kormány külpolitikájának egyik legfőbb célja az együttműködés további javítása Magyarország és Törökország között, a kapcsolat szintjét ezért év végéig kiemelt stratégiai partnerséggé léptetik elő - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Törökországot méltatta a fekete-tengeri gabonamegállapodás tavalyi tető alá hozása miatt, leszögezve, hogy ez volt az egyetlen sikeres közvetítési kísérlet Ukrajna és Oroszország között, amely demonstrálta, hogy továbbra is van remény a békére.

– Számítunk a török kormányra, hogy folytassa erőfeszítéseit a béke érdekében. Mindannyian tudjuk, hogy ha Törökország nem állítaná meg a migrációs hullámokat, akkor mi, itt Európában súlyos kihívásokkal szembesülnénk, amelyeket nem biztos, hogy sikeresen tudnánk kezelni.

Törökország nagyban hozzájárul Magyarország energiaellátásának biztosításához. A kormány külpolitikájának egyik legfontosabb célja a magyar-török stratégiai együttműködés további javítása, ez a kapcsolat ugyanis már eddig is jelentős eredményekkel járt mindkét fél számára.

Gülşen Karanis Törökország budapesti nagykövete kijelentette:

– Magyar barátaink nemcsak a múltban férkőztek a szívünkbe és a lelkünkbe. Legutóbb februárban, a pusztító délkelet-anatóliai földrengések idején bizonyították be ismét, hogy „bajban ismerszik meg a jó barát”. A magyar kutató-mentő csapatok az elsők között siettek a segítségünkre, és az utolsók között távoztak. Mindannyiunkat megérintett a szolidaritás megnyilvánulása itt Magyarországon. Szó szerint záporoztak az adományok a nagykövetségünkre és a segélyakcióinkra. A török-magyar barátság szolidaritás és együttműködés nem múltbéli találkozásainkra épülő üres beszéd. Ez a partnerség él és fejlődik.

Magyarországot szomszédunknak tekintjük. Lehet, hogy nem a közös határunk, de a szomszédságunkban felmerülő, közös érdekű kérdésekben hasonló álláspontot képviselünk. Erre példa a török és a magyar rendőrség közös határőrizeti tevékenysége az illegális migráció ellen.

Yildirim Bayazit Yaylak ismert török kalligrafikus egy személyes ajándékkal lepte meg dr. Tilki Attilát az ünnepségen.

Fotó: Wachteinheim József