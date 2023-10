A rendezvényen beszédet mondott Tokaji Tibor, a rendezvény egyik főszervezője, aki lassan egy évtizede járja a hatóságokat, és küzd a szag ellen.

Jelen volt, és támogatásáról biztosította a demonstrálókat Máté Antal polgármester, Román István főispán, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Tokaji Tibor elmondta, közel egy évtizede foglalkozik a témával, számos telefonbejelentést tett, környezetvédelmi szakemberekkel konzultált.

Szellőztetni sem lehet

– Én csak Bermuda-háromszögnek hívom azt a területet, ahol a szagokért felelős cégek tevékenykednek, s mindegyikkel szemben indult már vizsgálat. A felszólítások és büntetések azonban nem vezettek eredményre. Nem akarjuk, hogy ezek a vállalatok bezárjanak, sőt, vegyenek fel még embereket, akik segítségével a tevékenységük során keletkezett melléktermékeket (mint a trágya, vér, toll, dög) a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kezelhetik – hívta fel a figyelmet a főszervező, majd a kiemelte: a demonstrálók célja a szagok elviselhető mértékre csökkentése, hiszen tudják, teljesen megszüntetni ezeket nem lehet.

– Nem tűrhetjük, hogy a bűz miatt nem lehet szabadtéri programot szervezni a barátokkal, vagy éppen szellőztetni. Sokan klímaberendezéseket vettek, hogy nyáron elviselhessék a hőséget szellőztetés nélkül. A melléktermékek, a rengeteg döglé a talajba is beszivárog. Várjuk a döntéshozók javaslatait, ám ígérni ígértek már eleget, ideje, hogy a tettek következzenek – hangsúlyozta Tokaji Tibor.

Monitoring csoport kell

– A bűz megkeseríti a város életét, és örülök, hogy a szervezők és Máté Antal polgármester engem is meghívott a rendezvényre. Régóta ismert a probléma, ugyanakkor engem mint képviselőt egyetlen ember sem keresett meg ezzel, sem a szervezők, sem mások. Most viszont itt vagyok, egyetértek velük, sőt, a bűz nemcsak itt, hanem Nyírbogáton és Máriapócson is hasonló problémák jelentkeznek. Azt javaslom, jöjjön létre egy monitoring csoport a civilek és az önkormányzat delegáltjaiból. Velük tartaná a kapcsolatot a kormányhivatal, és ők lennének a vizsgálatok helyi lábai – ezt már dr. Simon Miklós mondta el a jelenlévőknek, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a jó szándék megvan a cégek és a hivatalok részéről is, de a probléma nagyon összetett. Nem könnyű megállapítani a szag forrását, ezért további vizsgálatok kellenek.

Román István főispán a demonstráción kijelentette: igaza van a szervezőknek, a hatósági vizsgálatok valóban nem érték el a kívánt hatást, ugyanakkor a vármegyei kormányhivatal mindent megtesz, hogy a szag csökkenjen.

Mindenki végezze el a feladatát!

– Voltak fejlesztések az érintett cégeknél, ugyanakkor még van bőven teendő, ráadásul az elmúlt hetekben újból megszaporodtak az ügyben a lakossági bejelentések. Ezek nyomán újabb vizsgálatokat indítottunk, melyek eredményeiről hamarosan tájékoztatjuk a lakosságot – tudatta a főispán, majd kiemelte: vannak olyan jelenségek, amikben lehet azonnal intézkedni, de mindenképp szükség van arra, hogy helyben is legyen segítsége a kormányhivatalnak.

Máté Antal polgármester szerint egy több egy évtizede fennálló problémát kell megoldani, melynek érdekében az önkormányzat mindent megtesz.

– A városlakókat ez nagyon régóta zavarja, a cégeknek önmaguknak kell a szükséges fejlesztéseket megvalósítani. Ugyanakkor azt, hogy mit kell tenniük, a megfelelő hatóság állapítja meg, amit a jogszabályok erre feljogosítanak, és amelyik erre megfelelő hatáskörrel rendelkezik. A város eddig is megtett mindent, és ezután is meg fog tenni mindent. A város részéről is szükség van fejlesztésekre, hiszen szükség van elkerülő útra, mellyel garantálhatjuk, hogy a bűzös melléktermékeket szállító teherautók ne a belvároson keresztül közlekedjenek – tudatta a polgármester.

Máté Antal arról is beszélt, segítik a kormányhivatalt a szaghatások felderítésében, ám azt mindenképpen meg kell érteni, hogy az önkormányzatnak nincs arra jogosítványa, hogy bemenjen egy telephelyre.

– Mindenkinek megvan a maga véleménye a bűzről, nekünk viszont azt kell elérni, hogy a problémaforrás minden eleme dokumentálva, bizonyítva legyen. Ha ez megvan, és a hatóság előírja a szükséges lépéseket, és ehhez a városnak is módosítania kell valamit, akkor azt meg fogjuk tenni. A legutóbbi testületi ülésen is döntöttünk arról, hogy ami az ügyben a város dolga, abban mindenképpen segítünk. Sokan elveszítették már a hitet abban, hogy ez a gond egyszer megszűnik, ám én úgy vélem, ha mindenki elvégzi a maga feladatát, akkor érhetünk el eredményt – hívta fel a figyelmet a város polgármestere.

