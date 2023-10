Szlovákiába, Nyíregyháza testvérvárosába, Eperjesre utaztak az Erasmus+ programban az egyetemista hallgatók.

Az Eperjesi Egyetemen (University of Presov) a Zeneművészeti Intézet részéről üdvözölték az érkezőket egy zenés-táncos koncerttel, amelyet egy, az egyetemi élet minden területére, így például könyvtárra és kollégiumra is kiterjedő intézményi látogatás és tájékoztató követett Petra Vaňová Erasmus+ koordinátor vezetésével.

Felkeresték a városházát, ahol a hivatalos látogatáson Peter Krajňak alpolgármester fogadta a magyar delegációt. A patinás épületben beszélt a magyar és a közös múltra utaló emlékművekről, épületekről, Nyíregyháza és Eperjes együttműködéséről. Jártak a szepesi várban, is részt vettek idegenvezetéssel kísért városi sétán is.