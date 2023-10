A fejlesztésnek köszönhetően a piactér infrastrukturális helyzete javul, a környezet megújul, hozzájárulva ezzel a település, közvetetten pedig a régió gazdasági fejlődéséhez. A bokrétaünnepségen részt vett Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője és dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna, a város alpolgármestere is. Mátészalka önkormányzata közel 565 millió forint támogatást kapott a belvárosi piac megvalósításához, aminek részeként új üzlethelyiségeket is kialakítanak.

Közösségi tér

- Ha lenne egy statisztika arról, hogy melyik volt az a kérdés, amelyet a városlakók polgármester úrnak, vagy nekem, mint alpolgármesternek, illetve a belváros képviselőjének, valamint a testület más tagjainak a leggyakrabban feltettek, biztosan dobogós helyen állna az a kérdés: „mikor lesz kész a kispiac?” .

Az a hely, ahol kosárral a karunkon az ismerősként ránk köszönő eladó mosolygós paradicsomából válogathatunk, a szívével, lelkével készített lekvárt, joghurtot kóstolhatjuk meg, és azzal a tudattal mehetünk haza, hogy családunknak egészséges ételeket, zöldséget, gyümölcsöt teszünk az asztalra. De ez az egyik olyan közösségi hely is, itt a város szívében, ahol néhány szóra megállhatunk ismerőseinkkel beszélgetni, sőt ismeretlenekkel szóba elegyedve akár receptet is cserélhetünk. A személytelen „telefononrendelős-feeling” helyett átéljük a piacozás gyerekkorunkból ismert hangulatát. Érezhetjük, hogy fontosak vagyunk egymásnak. Most egy jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, a bokrétaünnephez. A várva várt épület elérte legmagasabb pontját, így a hagyományokhoz híven feltehetjük rá a koszorút. De még sok-sok lépés van hátra, amíg valóban birtokunkba vehetjük ezt a helyet, és végre a mi találkozóhelyünk, agóránk lehet. A bokrétaünnep egyrészt a hálaadás, másrészt az őszinte köszönetnyilvánítás ünnepe. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal egy-egy mozaikdarabot adtak ahhoz, hogy az álomból valóság legyen. Pályázatírók, tervezők tették meg ebben az első lépést, aztán az üzlettulajdonosok együttműködése kellett, hogy tovább tudjunk haladni. De ebben a nagy precizitással működő gépezetben a legnagyobb munkát végző fogaskerék az építők, kivitelezők csapata. Azok a munkások, akik sokszor hidegben, esőben, nyári forróságban gerendákat szabtak le, betont kevertek, állványokon egyensúlyoztak, legjobb tudásuk szerint végezték feladatukat. És a dolgos kezek munkájának eredménye hamarosan mindenki számára láthatóvá vált. Az építési területet körbevevő palánk mögül egyszer csak kibukkant egy csodálatos épület, amire rég vártunk, amely előtt most állunk. Köszönjük önöknek, hogy szívvel, lélekkel, nagy precizitással végzik munkájukat, melynek eredményeként egy szemet gyönyörködtető, a város lakosságának igényeit szolgáló piaccsarnokkal lesz gazdagabb Mátészalka - fogalmazott a napokban megtartott ünnepségen dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna alpolgármester.

Minőségi alapanyagok

Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, ő maga is látogatója a mátészalkai nagypiacnak, és hisz abban, hogy a minőségi, helyi alapanyagokból lehet a legfinomabb ételeket készíteni.

– A kistermelők portékáinak íze magában hordozza a gondoskodást, a reményt és azt a hitet, amivel megtermelik. A piacon vásárlással támogatom a termelőt, védem a környezetet és minőségi alapanyagokat tudok válogatni. Kívánom, hogy ez az új piaccsarnok is legyen igazi közösségi tér Mátészalka belvárosában, ahol nem rohanunk végig a polcok között, ahogy a multiknál, hanem hagyunk időt a találkozásra, beszélgetésre - emelte ki a képviselő.

