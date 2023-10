Jelentősen nőtt a kapacitás

– Az időjárás miatt elsősorban a fedett területeket mutatjuk be a látogatóknak. Az idén épült meg az automata válogatógépsor, amivel jelentősen modernizálódott a vármegye szelektívhulladék-kezelése. Jelenleg a régi válogatósor is működik még, így a látogatók mind a kettőt megtekinthetik. Az előrelépést mutatja az is, hogy a régi rendszerben a három műszakos munkarend sem volt elegendő a beérkező hulladék feldolgozásához, míg az újban a kettő is elegendő lesz. Sokkal kevesebb emberre van szükség az automatizálás miatt – tudatta a telephelyvezető, aki a modern gépsor működésébe is betekintést engedett.

– A gépsorra elő- és utóválogató emberekre van szükség, ám a köztes folyamatokat gépek végzik. Az automatika felismeri, milyen anyagok vannak a futószalagon, és arra is képes, hogy a PET-palackokat szín szerint kiválogassa. Évente 12 ezer tonna szelektív hulladék érkezik a központba, ami óriási mennyiség, ám az új gépsor kapacitása két műszakban 16 ezer tonna, így hamarosan behozhatjuk a beruházás alatt felgyülemlett elmaradásunkat. Ha minden a tervek szerint alakul, két műszakra sem lesz szükség a stabil működéshez – tette hozzá Oláh Barnabás.

A hamarosan életbe lépő visszaváltási rendszer is változásokat hoz, az is lehet, hogy kevesebb hulladék érkezik majd a központba. A telephelyen azt is megtudtuk, a lakossági szelektív hulladékgyűjtőkbe gyakran nem belevaló dolgokat is bedobnak az emberek, ezért a válogatás kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy a szemétből haszonanyag válhasson.

Tudatosabban kell szelektálni

– Sajnos sok oda nem illő dologgal találkozunk a válogatás során, az emberek úgy gondolják, hogy a sárga kukába mindenféle műanyagot bele lehet dobni. Ezzel szemben ebben az edényben a műanyag és a papír csomagolóanyagot lehet gyűjteni. Az viszont nagy könnyebbség számunkra, hogy bár sok, nem ebbe az edénybe való hulladékkal találkozunk, ezek többnyire műanyagból készülnek, ennélfogva újrahasznosíthatók. Az lenne a legjobb, ha minél kevesebb szemét kerülne a hagyományos hulladéklerakókba, és tovább növekedne az újrahasznosított anyagok száma, amiket a „legrosszabb” esetben is energetikai célokra lehet használni – hangsúlyozta a telephelyvezető.