A kormány 2020-ban szavazta meg az EKR-törvényt, mely szerint minden energiakereskedő cég kötelezett arra, hogy energiahatékonysági megmozdulást kezdeményezzen – többek között ezért is indult el a CYEB energiakereskedő vállalat lakossági LED-csereprogramja, melyre a nyártól a nyíregyháziak is regisztrálthattak.

A programban az éves áramfogyasztás, a háztartásban lévő izzók száma és használati ideje alapján számolta ki a kereskedő cég rendszere, hogy egy adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult. Ezek maximális száma háztartásonként 65 darab – olvasható a csereprogram leírásában.

Hosszabb az élettartamuk

A LED-csere indulásáról szóló sajtótájékoztatón Meixner István, a CYEB kiemelt ügyfélkapcsolatok igazgatója arról számolt be, a fényforrások ingyenesek, ám nem ez a legnagyobb előnyük.

– A háztartásban jelentős megtakarítás érhető el LED-es izzók használatával, ugyanis ezek a korszerű fényforrások 90 százalékkal kevesebbet fogyasztanak, mint a hagyományos világítóeszközök. A kedvezőbb villanyszámla mellett a LED-ek nagy előnye, hogy akár tíz éves élettartamuknak köszönhetően használójuk sokkal kevesebb hulladékot termel. Nyíregyháza esetében akár több száz tonna káros anyagtól menthetjük meg a várost – emelte ki az igazgató.

Fotó: Gazdag Mihály

Nagy volt az érdeklődés

Az óriási érdeklődés miatt nem augusztusig, hanem szeptemberig várták a nyíregyháziak regisztrációját, s ennek lezárulta után november 2-án meg kezdődik a LED-es fényforrások kiosztása az érintettek részére. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a program újabb, keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a városlakók nagyon aktívak voltak, nem véletlen, hogy szeptember 15-éig meg kellett hosszabbítani a regisztráció határidejét.

– Nem is volt kérdés, hogy csatlakozunk a programhoz, mivel olyan lehetőséget kínált, ami a város lakosságának előnyös, ráadásul nem csupán új izzókat kapnak az emberek, hanem a háztartásuk sokkal gazdaságosabbá válhat. A környezetbarát fényforrások továbbá remekül illeszkednek Nyíregyháza városfejlesztési programjába is. Az intézmények energetikai korszerűsítése, a faültetések, vagy éppen az új légszennyezettség-mérő mind-mind részei annak a komplex elképzelésnek, melynek köszönhetőbbé zöldebbé tehető a vármegyeszékhely – hívta fel a figyelmet a polgármester, aki a program részleteibe is betekintést engedett.

Fotó: Gazdag Mihály

– Az ingyenes csereprogramra összesen 3591-en regisztráltak, közöttük osztjuk ki a CYEB által felajánlott mintegy 44 ezer fényforrást. A városháza éttermében lehet átvenni a LED-eket november 2-a és 22-e között. Mindenkinek név szerint állítottuk össze a csomagot, éppen ezért nem kell attól félnie senkinek, hogy elkapkodják előle az izzókat, ám azt kérjük, mihamarabb vegyék át a csomagjaikat a lakosok – tudatta a polgármester. Dr. Kovács Ferenctől azt is megtudtuk, az átvételhez szükség lesz a ledcsere.hu-n generált átvételi igazolásra és a személyazonosságot igazoló okmányokra.

Fotó: Gazdag Mihály

Indul az újabb forduló

– Egy újabb bejelentéssel is készülünk a lakosságnak, hiszen a nagy érdeklődésre tekintettel úgy határoztunk, meghosszabbítjuk a programot, és erről már folyamatban vannak a tárgyalások. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor még az idén újraindulhat a regisztráció, és jövőre még több nyíregyházi korszerűsítheti otthonát, illetve faraghatja le a villanyszámláját ingyenes LED-izzókkal – hangsúlyozta a polgármester.

Azonban vármegyénkben nem Nyíregyháza az egyetlen város, ahol a LED-csereprogrammal kívánják támogatni a lakosságot. A közelmúltban Záhonyban is elindult a regisztráció, s a lakosság október 31-éig jelezhette igényét a korszerű fényforrásokra.

Fotó: Gazdag Mihály

Helmeczi László, Záhony polgármestere közzé közösségi oldalán bejelentette: a program célja, hogy valós és érdemi segítséget nyújtsanak a térségben élőknek abban, hogy a háztartásukban található izzókat lecseréljék energiatakarékos LED-izzókra.

– A jelentkezőknek nem csupán néhány izzót biztosítanak, hanem a lakások valamennyi fényforrásának cseréjére törekszünk. Ez lakásonként akár a 20–25 darab izzót is jelenthet, így a csomag értéke akár 50 ezer forint is lehet, míg az éves megtakarítás a használattól függően elérheti az évi 40 ezer forintot is – hívta fel a figyelmet Helmeczi László, majd arra is rávilágított, hogy a részvétel nem függ a jövedelmi helyzettől, a lakásmérettől, vagy a lakók számától, ezért szinte valamennyi záhonyi és térségi háztartás igényelhet LED-izzókat.