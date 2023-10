Dr. Kovács Ferenc polgármester kedden a közösségi oldalán jelentette be: folytatódik a Tiszavasvári úti felüljáró felújítása, a tervek szerint december 15-ig elkészül a belváros felőli szakasz útfelújítása, valamint az Erőmű felőli oldal járdafelújítása is.

„Ez is annak az összetett, több ütemben megvalósult fejlesztési koncepciónknak a része, amely magában foglalta a Mező utca–Bethlen Gábor utca–Vasgyár utca csomópont fejlesztését, a Derkovits utca két ütemű felújítását, a Tiszavasvári út–Derkovits utca csomópont átépítését, valamint az önkormányzat kezdeményezésére, a 36. sz. főút Nyíregyháza–Záhony vasútvonal feletti felüljáró átépítését is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában”.

A bruttó 1,8 milliárd forint összegű átépítés során többek között kicserélték a város egyik legforgalmasabb felüljárójának tartószerkezeteit, és a felüljáró hídszerkezeti részét érintő útburkolat is megújult. A mostani, Bukarest utca és a felújított hídszerkezet közötti 348 méter hosszú útszakasz felújításával és az Erőmű felőli oldalban található meglévő rossz minőségű járda teljes elbontásával, valamint a 346 méter hosszban történő új járda építésével végre teljessé válik a rekonstrukció. A kivitelezés ma kezdődik, a munkálatok miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezért kérem mindannyiuk türelmét és megértését – olvasható a városvezető posztjában.