Valcsák Viktória babahordozási tanácsadó köszöntötte hétfő délelőtt a kicsiket és az anyukákat, s elmondta: a babaklub már a kezdetektől csatlakozott a Nemzetközi Babahordozó Héthez, minden évben rengeteg különleges programmal várják az érdeklődőket. – A babahordozó eszközeinket meg lehet nézni, ki lehet próbálni, segítünk ezeket szakszerűen használni – ajánlotta Valcsák Viktória az anyukáknak, akik fél szemmel folyamatosan az izgő-mozgó gyerekeket figyelték.

Izgalmas kezdet

Az idei programsorozat babaétel-bemutatóval és -kóstolóval kezdődött, de hozzátáplálási tanácsokat is kaptak a résztvevők. A gyerekek jóízűen falatozták az ízletes és változatos, különböző összetételű bio gyümölcs- és zöldségpüréket. A nap fénypontja pedig az a pillanat volt, amikor két szőrös szeretetgombóc ment be a helyiségbe, ugyanis dr. Fekete Szilvia terápiás kutya kiképző, gyógypedagógiai asszisztens, a Nyíregyházi Segítőkutya Alapítvány önkéntese érkezett Almával és Bodzával: a kutyusok hihetetlen türelemmel és szeretettel vették körbe a gyerekeket.

Dr. Fekete Szilvia elmesélte, hogyan lett terápiás kutya kiképző, hogyan tudják a komplex gyógypedagógia foglalkozások fejleszteni a gyermekeket, milyen szerepük van ebben a kutyáknak, és hogy milyen vizsgákat kell letenni a kiképzőnek és az állatoknak. De mondani sem kellett a kutyás foglalkozások előnyeit, elég volt látni azt a lelkesedést, amivel fogadták a kicsik a két kutyát. Egymás után mentek megsimogatni az állatokat, adhattak nekik jutalomfalatot is, és volt, aki puszit is kapott Almától. Azok a kicsik, akik kezdetben bátortalanabbak voltak, később olyan felszabadultak lettek, hogy rá is ülhettek Bodzára. Csányi Vilmos etológus mondása, ami szerint a kutyák gyógyíthatatlan emberszeretettel születtek, most is beigazolódott, ez a szeretet pedig átjárta a gyerekeket is. Dr. Fekete Szilvia arról is beszélt, hogy nem csak sérült gyerekekre vannak jó hatással a segítő és terápiás kutyák, hanem mindenkire, így a felnőttekre is, majd részletezte, hogy milyen ebek alkalmasak ezekre a feladatokra. A gyerekek hangos nevetésben törtek ki, amikor a kutyák a kapott jutalomfalat után egy kis nyálas puszival köszönték meg a finomságot.

Heti program

Rácz Éva, a Nyíregyházi Babaklub szakmai vezetője elmondta, 2009-ben alakult meg a klub, a régióban elsőként. - Nagyon büszkén mondhatom, hogy a legnagyobb babahordozós gyerekünk most ment gimnáziumba. Azt látjuk a babaklubban felnövekvő gyerekseregen, hogy nagyon jól szocializálódnak, könnyebben illeszkednek be a bölcsődébe, óvodába, iskolába. Nagyon sokat ad a gyerekeknek nemcsak a kötődő nevelés, hanem a babaklub közössége is. Ezúttal napi három programmal várjuk öt napon keresztül a kismamákat, gyerekeket, és azokat is, akik még csak most várandósak, hiszen nagyon sok szakmai előadás segíti őket. Két pszichológust is vendégül látunk a héten. Azoknak, akik rendszeresen járnak hozzánk, nem kell bemutatni Máténé Áfra Viktória szakpszichológust, aki évek óta az egyik legnépszerűbb előadónk. Szerdán az anya-magzat kapcsolatanalízisről tart előadást, ami a várandós kismamáknak megkerülhetetlen téma. Megtanítja az anyákat arra, hogy a magzat intelligens, érző lény, akivel érdemes aktív, tudatos kapcsolatot építeni. Segíti a nőket az anyává érés folyamatában, a magzatot a lelki működésének kibontakozásában. Csökkentheti a szülészeti komplikációk előfordulását azzal, hogy időt és teret ad a gyermekvárással, szüléssel és szülővé válással kapcsolatos érzelmi problémák és tudattalan szorongások feldolgozására. A módszer kidolgozói szerint az anya-magzat kapcsolatanalízis befektetés a kapcsolatba – részletezte Rácz Éva, és hozzátette: Viktória legszebb története, amikor az anyuka a gondolati kapcsolat révén megfordította a farfekvéses magzatot a hasában, tehát rávette a picit, hogy mozduljon el.

A Nyíregyházi Babaklub egyik alapító anyukája, Kovácsné Dibáczy Zsuzsa szakpszichológus előadását sem érdemes kihagyni: a szakember azt fejti ki, hogy ha az anya boldog, a baba is az. Ez egy igen fontos kritériuma annak, hogy harmonikus életet élhessenek, mert mint mindennek, ennek is ára van. Tenni kell azért, hogy az anya boldog, elégedett és kiegyensúlyozott legyen, minden más ezt a lépést követi. Ha egy anyuka feszült, életunt és elégedetlen, sajnos a negatív rezgéseket a babák is átveszik. – Érdekes és hasznos lesz Márkus Judit természetgyógyász előadása is, aki kismama- masszázs fontosságáról beszél, és arról, hogy a pocakragasztás, a kinesio tape szalagok segítségével hogyan lehet csökkenteni a has terhelését. Pénteken az érdeklődők ringató foglalkozáson is részt vehetnek Kosik Anita színművésszel, a heti sorozatunkat dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő zárja le – részletezte a programokat a szakmai vezető, és megjegyezte, pénteken egy jóízű piknikre is várnak mindenkit: színes, óriási palacsintákat kóstolhatnak a kicsik és nagyok, a vidám hangulatról a Gyerecsak Együttes gondoskodik majd.

Veress Zsófia a 11 hónapos Patrikkal érkezett a Babaklubba: láthatóan a kicsi igazán jól érezte magát, felszabadultan játszott a rendőrautóval vagy éppen a beszélő papagájjal.

– Márciusban voltunk itt először, és úgy megtetszett, hogy minden héten eljövünk. Nagyon szeretünk ide járni, Patrik is élvezi az itt eltöltött időt, szereti, hogy babák veszik körül, hogy új játékokat próbálhat ki. Ha úgy alakul minden nap szeretnénk jönni a héten – mondta Veress Zsófia, és hozzátette: nagyon várták a kutyás bemutatót, mert nekik is van otthon egy négylábú kedvenc, s Patrik is imádja a szőrös kutyulikat.