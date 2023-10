Az idén ősszel is részt vett a Demecseri Fúvós­zenekar a Marosjárai Szilvaízfőző Fesztiválon, amit az idén immár a tizenegyedik alkalommal rendeztek meg.

Hagyomány és turizmus

A különleges program egykoron a demecseri Szivárvány Egyesület kezdeményezésére indult el, amit végül az erdélyi testvértelepülés a Káposztás Napok mintájára szervezett meg. Azóta az erdélyi kis magyar falu élete gyökeresen megváltozott, szilvaérés után már nemcsak maguknak, hanem eladásra is készítik az igazi szilvaízt, és a fesztivál után értékesítik is azt. Marosjárán egyébként jó kétszáz évre is visszanyúlik a szilvaízfőzés hagyománya, csak a demecseri javaslatra ezt a régi hagyományt összekötötték az idegenforgalommal. A helybeliek büszkén vallják: az üstben főtt szilvaíz nem azonos a lekvárral. Az elmúlt kétszáz év alatt a szilvaízfőzés nem sokat változott: nem kevés munkát, időt, nagy-nagy odafigyelést igényel, és szükség van családi, közösségi munkára, türelemre.

KM



Kép: A demecseri zenészek a fesztiváli menetben | Fotó: egyesület