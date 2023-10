A kisvárosi kategóriában az idén Mátészalka állhatott a dobogó legmagasabb fokára 10 marketing gyémánt díjjal, s a már rutinosként induló Vásárosnamény is bezsebelhetett öt csillogó elismerést. Így összesen 49 marketing díj került Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, ami szép eredménynek számít országos viszonylatban is. Az elismeréseket szeptember közepén hozta nyilvánosságra a pályázatot kiíró szövetség, melynek elnökségi tagja, prof. dr. Piskóti István hétfőn személyesen is gratulált Nyíregyházán a díjazott települések vezetőinek, s mindazoknak a „háttérmunkásoknak”, akik folyamatosan serénykednek a városi rendezvények megszervezésében vagy fontos szerep jut rájuk egy-egy térség a kulturális- és turisztikai életének felpezsdítésében. Ahogyan a professzor fogalmazott, ő maga is elkötelezett híve a városmarketingnek, s annak idején azzal a céllal indították útjára ezt a mozgalmat is, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté a települések városépítő munkája. Mint mondta, nem elég valamit jól csinálni, meg kell azt mutatni másoknak is. Dr. Piskóti István hangsúlyozta, a tavalyi rendezvényeket, városépítő eseményeket, kiadványokat – melyekkel a városok pályáztak – a marketing szakma szabályai szerint értékelték. Nyíregyháza olyan városokkal mint, Pécs, Győr, Zalaegerszeg szállt ringbe. A 34 gyémánt díjat olyan rendezvények érdemelték ki többek között, mint a Fitt város, a Bringaváros, a VIDOR Fesztivál, Nyíregyháza Kulturális Negyede, a Kállay Gyűjtemény kiállításai, a Futófesztivál, az Alkotó Idősek kiállítása, a Tér-zene program vagy az Adventi forgatag, de elismerést kapott az ipari park és a jégpálya is.