A Várostörténeti sétányon lévő Gutkeled-tó burkolatfelújítási munkálatai hamarosan befejeződnek – tette közzé Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. Kiemelte: a felújítás során WPC-padlót használtunk, amely időtálló és esztétikus is, így az arra járók biztonságosan közlekedhetnek rajta. A mesterséges tó gépészeti rekonstrukciója is befejezték a szakemberek, ami az élővíz megfelelő ökoszisztémáját biztosítja. A víz élővilágát is gazdagítottuk koi pontyokkal, illetve aranyhalakkal – tudatta a polgármester, aki azt kérte a lakosságtól, hogy vigyázzanak a víz tisztaságára.