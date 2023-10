A gyermekkori hasfájás, az étvágytalanság, a gyulladásos bélbetegségek is szóba kerültek a kongresszuson, a sürgősségi gasztroenterológiai kórképekről a második napon hallhattak előadásokat a résztvevők.

– A sürgősségi esetekkel (hasi fájdalom, májbetegség, sárgaság) foglalkozunk: mi áll az akut gyomor-bélrendszeri panaszok hátterében, milyen vizsgálatokkal lehet gyorsítani a diagnózist. Igyekeztünk úgy összeállítani a kongresszus tudományos témáit, hogy a háziorvos kollégáknak is új információkat nyújtsunk – mondta dr. Guthy Ildikó, a Jósa András Kórház főorvosa, aki örömét fejezte ki, hogy 11 év után ismét Nyíregyházán találkozik a szakma.

A kongresszus hivatalos megnyitóján a város polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Kovács Ferenc a fejlődő megyeszékhely látványosságaira hívta fel az orvosok figyelmét, hiszen egy ilyen rendezvényen a szakmai munka mellett némi kikapcsolódásra is jut idő. Dr. Szűcs Attila, az integrált kórházak főigazgatója röviden bemutatta az öt kórházat magában foglaló intézményt.

Dr. Dicső Ferenc, a Gyermekosztály vezető főorvosa pedig a részleg felszereltségét dicsérte, ami elengedhetetlen a színvonalas gyermekellátáshoz.

Az ünnepségen az idén februárban 77 éves korában elhunyt dr. Dolinay Tamás főorvosra emlékeztek. A gyermek tüdőgyógyásznak gasztroenterológusi szakvizsgája is volt. Nagy tudású és sokoldalú ember volt, aki életvidámságot sugárzott a gyerekek felé, szakmai életútjában kiemelték: megannyi tudományos társaság tagja volt, tudományos munkáit örökül hagyta kollégáira, és oktatott az Egészségtudományi Karon is védőnőket. Sok éven át a 2-es számú gyermekosztályt vezette a nyíregyházi kórházban, neve összeforrt a gyermekellátással. Egy perc néma csenddel emlékeztek rá.