Ez alkalomból a Nyíregyházi Állatpark oktatási csapata a nyíregyházi általános és középiskolákban, tanteremi keretek között szemléletformáló előadásokat tartott a felelős állattartásról és az állatkertek szerepéről, valamint a Nyíregyházi Állatparkban ingyenes szakvezetések során mutatta be bolygónk élővilágát.

Ráadásul a témahét alkalmából, 2023 október 9-13 között a Nyíregyházi Állatpark kedvezményes áron biztosított belépést az oktatási intézmények tanulói számára és minden nap izgalmas programokkal (fókashow, Maki Erdő) várta a látogatókat. A két hét alatt összesen 7323 látogató vett részt az Állatpark valamely programjában, az Állatparkban 4973 -an, míg a külsős kitelepülések és előadások alkalmából 2350-en voltak összesen. A természetvédelmi nevelés, a fajmegőrzés és a természetvédelmi kutatások kiemelt területei a Nyíregyházi Állatparknak. A kéthetes Állatvédelmi témahét is azt a célt szolgálják, hogy izgalmas, változatos programokkal segítsék felfedezni az élővilág csodáit és gyarapítsák az állat- és természetvédelem iránt felelősséget vállalók táborát.

Hatalmas sikerrel zárult az Állatvédelmi Témahét a Nyíregyházi Állatparkban

