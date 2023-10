Stratégiai irány

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket, és elmondta, hogy a város számára hangsúlyosak a testvér- és partnervárosi kapcsolatok.

– Minden területen igyekszünk erős kapcsolatokat kiépíteni a határon túli településekkel, a környező és a távolabbi országokkal is. Ez egy stratégiai irány Nyíregyháza számára. A testvérvárosi együttműködések természetesen nemcsak a turizmust érintik, hanem olyan szakmai programokat is szervezünk, ami különböző területekre fókuszál, ebben nagy segítség a Visegrádi Alap támogatása. A mai találkozó jó lehetőség arra, hogy a szakemberek megismerjék más országok gyakorlatát, szabályozásokat, nevelési programokat, milyen problémákkal küszködnek, vagy esetleg olyan innovációkat, amelyeket át tudnak ültetni a saját intézményeikbe. Mind szakmailag és mind városdiplomácia szempontjából is kiemelt esemény ez a mostani. A látszólag kisebb projektekből is születnek és erősödnek a testvérvárosi kapcsolatok – fejtette ki az alpolgármester, és elmondta, hogy hazánkban szabad intézményválasztás van, az önkormányzat mellett egyházak, civil szervezetek, alapítványok, is tartanak fent oktatási-nevelési intézményeket. Így a szülők többféle szempont szerint is tudnak választani, akár a lakóhelyükhöz közeli, vagy egyéniségükhöz megfelelő óvodát.

Nyíregyházán az önkormányzat közel 3500 gyermeknek 35 helyszínen biztosít óvodai nevelést, a külterületi részeken is nagyon jó az infrastruktúra. Az önkormányzati óvodákban dolgozók magas szinten végzik munkájukat. A Gyermekek Háza Déli Óvoda az Oktatási Hivatal bázisintézménye, Skarbit Józsefné intézményvezető nagyon örül, hogy ők mutathatják be a jó gyakorlataikat a lengyel és a szlovák kollégáiknak.

– Két példát szeretnénk ismertetni, az egyik az egészséges életmódra nevelés a családdal, a másik pedig az út az írás-olvasásig, azaz, hogyan készítjük elő az óvodában az iskolai életet. Minden óvodában az az alapelv, hogy játszva tanítjuk a gyerekeket, a foglalkozásokon is. A kicsik nem is veszik észre, hogy például az írásra készülünk akkor, amikor egy tálcába homokot vagy lisztet öntünk, és az ujjukkal rajzolnak bele köröket. Gondolkodni tanítjuk őket azzal, hogy mesét hallgatunk, vagy beszélgetünk velük sokat együtt körben leülve. Amikor a kiscsoportosok bekerülnek az óvodába, először a szokások kialakítására, a kapcsolatok kiépítésére fókuszálunk, arra, hogy elfogadja a felnőtteket, az óvodapedagógusokat, a dajka nénit, a körülötte lévő felnőtteket, társakat. Majd később a jó gyakorlatok kerülnek előtérbe. Itt Magyarországon komoly rendszere van az óvodai pedagógiának, az Óvodai nevelés országos alapprogramja minden intézményre kötelező érvényű, ez alapján készítünk pedagógiai programot. Ez egy nagyon jól működő, bejáratott rendszer. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházán mind a 35 óvoda színvonalas ellátást nyújt a gyerekeknek – fejtette ki Skarbit Józsefné.

Anna Knopek Lengyelországból érkezett, elmondta, ez a projekt nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy megismerhessék, Magyarországon és Szlovákiában hogyan nevelik a gyerekeket az óvodákban.

– Egyúttal lehetőségünk van arra is, hogy megmutassuk, hogy mi ezt hogyan csináljuk, tapasztalatokat tudunk cserélni, és már alig várjuk, hogy hozzánk is ellátogassanak a partner vendégek Bielsko-Bialába. Az egyik terület amit szeretnénk megmutatni, az a robotika rejtelmei lesz, ami révén a kicsikkel tudunk programozni és elmélyülni a robotikában, a másik érdekes téma pedig, hogy hogyan tudjuk kezelni a kicsik érzelmeit, és ehhez segítségül a meséket és az elbeszéléseket hasznosítjuk – mondta az óvodapedagógus, és kifejtette: olyan kicsi gyerekekkel foglalkoznak, akik nem tudják úgy kifejezni magukat mint egy felnőtt ember, ebben nyújt nagy segítséget a különböző mesehősök szerepe, a kalandjaik, amelyeken keresztül a gyerekek a saját érzéseiket jobban át tudják adni, vagy az esetlegesen bennük lévő érzelmi problémákat könnyebben felszínre lehet hozni.

A találkozón Tóthné Csatlós Ildikó tartott érdekes szakmai előadást az önkormányzat feladatairól az óvodai nevelés tükrében, utána pedig közös városnézésre indultak a résztvevők. Szerdán pedig az óvodában fogják személyesen megnézni azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket alkalmaz a Gyermekek Háza Déli Óvoda.