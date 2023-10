A Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online aktuális podcastvendége Bordás Béla városgondnok, közlekedési és baleseti tudósító. Ilyenkor a temetőket az átlagosnál is sűrűbben keresik fel. Mire ügyeljenek a közlekedők? Miért érdemes elkerülni a forgalmi dugót? Hol vannak most útépítések Nyíregyházán, milyen kerülőutak javasoltak? Ezekről is beszélt Bordás Béla.