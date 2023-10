A tragikus körülmények között 2014-ben elhunyt Borbély Szilárd műveiből összeállított, Egyre rövidebb szavak című kötetet ingyen kaphatják meg a középiskolás diákok, egyetemisták és főiskolások – tájékoztatta a Jelenkor Kiadó az MTI-t. A József Attila-díjas költő, író, irodalomtörténész 60 éve született, a kerek évforduló alkalmából 10 ezer példányban adták ki a válogatáskötetet. A közel 100 oldalnyi lírai és prózai szövegrészlet átfogó képet nyújt a szerző életművéről, és kihívó és izgalmas bevezetést kínál a fiatal olvasóknak – írják a tájékoztatóban.

Gyötrelmes sors

Az irodalomtörténész, egyetemi oktató, az irodalomtudományok kandidátusa szegény családból származott. Megyénkben, a hármas határ melletti elmaradott kis faluban, Túrricsén nevelkedett, ami rányomta a bélyegét az életére, az írásaira. Folyamatosan az élete értelmét kereste, mert bár a paraszti létből kitört, ez mindig kételyként maradt meg benne. Egyik írásában „kulturális migránsnak” nevezi saját magát, „akinek el kell tüntetnie az árulkodó nyomokat, amelyek a múltja felé vezetnek”. Szülei 2000 karácsonyán rablótámadás áldozatai lettek, édesanyját megölték, édesapja sosem épült fel teljesen a sérüléseiből. A támadókat nem ítélték el, s mindez még jobban felforgatta az életét – olvasható a libri.hu oldalon. A személyes tragédiák, a gyász, a gyilkosság értelmetlensége és fájdalma, a közönnyé fajult érzelmek jelen vannak szinte az összes írásában, a 2004-ben megjelent Halotti pompa című, megrendítő erejű verseskötetét a szüleinek ajánlotta.

Borbély Szilárd életműve a magyar irodalom megkerülhetetlen része, lírai és prózai, illetve tudományos munkássága mellett színpadi szerzőként is maradandót alkotott. A libri.hu korábbi cikkéből kiderül: a Halotti pompa és a Míg alszik szívünk Jézuskája kötetekből Vidnyánszky Attila rendezett előadást Debrecenben, a budapesti Katona József Színházban pedig 2015-ben mutatták be a 2006-os olaszliszkai lincselésről szóló darabot. „Az Olaszliszkai című előadás a társadalomban jelen lévő feloldhatatlan ellentéteket, a gyilkosság botrányának megannyi jelentésrétegét fedi fel, átitatva az író személyes tragédiáival”. A műben az emlékezés fontosságára is felhívja a figyelmet, a felejtés terhe és gyötrelme hatja át a művet.

A Jelenkor Kiadó 2021 februárjától gondozza Borbély Szilárd életművét. Azóta megjelent a szerző két regénye, a Nincstelenek és a hagyatékából származó, befejezetlenül maradt Kafka fia, valamint három verseskötet, a posztumusz Bukolikatájban, a Halotti pompa és A Testhez. Jövőre újabb könyvvel bővül az életműsorozat, februárban kerül a könyvesboltokba az Árnyképrajzoló és egyéb prózai írások.

Az Egyre rövidebb szavak című kötetet a Libri könyvesboltokban vehetik át a diákok, a készlet erejéig.

LN, MTI



Kép: Nem mindennapi olvasási élményt nyújt a kötet a fiataloknak | Fotó: Lengyel Nóra