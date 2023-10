A vármegye legnagyobb pályaválasztási kiállítása még csütörtökön is tartott Nyíregyházán, a Continetal Arénában. A diákok első kézből kaphattak hasznos információkat a vármegye legnagyobb pályaorientációs eseményén, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal szervezett. Október 4–5-én érdekes programokkal, bemutatókkal várták az érdeklődőket. Összesen 76 kiállító, középfokú oktatási intézmények és gimnáziumok kínálták képzéseiket a továbbtanulóknak, de az iskolák mellett a megye jelentős foglalkoztatói is kitelepültek a rendezvényre.

Fotó: Gazdag Mihaly

Fotó: Gazdag Mihaly

A vegyipar fontos ágazat

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái egy nagy szakmaudvart rendeztek be az aréna közepén, ahol a Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium is bemutatkozott. A sokféle profiljáról ismert intézménynek nincs beiskolázási gondja. Szép számban jelentkeznek hozzájuk faipari technikusok, informatikusok, villanyszerelők, fodrászok, kozmetikusok és a divatszakma iránt érdeklődők. Az idén elsősorban a vegyipari képzéseiket helyezték a fókuszba, s mint azt Bánné Gulyás Katalin igazgató elmondta, többféle szakmának alapja a vegyipar, ezért is fontos népszerűsíteni. – Vegyésztechnikus, műanyag-feldolgozó technikus, gumipari technikus képzések indulnak az ágazaton belül. Hangsúlyozni szoktuk, hogy ma már szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a vegyipari cégeknek, ezért az egészségügyi óvintézkedéseket, biztonsági szempontokat betartják és folyamatosan ellenőrzik is a vállalkozások – emelte ki az igazgató, s hozzátette, intézményük rendelkezik az egyik legmodernebb, 21. századi színvonalú vegyi laborral a térségben, ahol mélységeiben megismerhetik a szakmát a diákjaik, valamint a legnagyobb helyi foglalkoztató (Lego, Michelin, Contitech) duális partnereik.