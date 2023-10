Még szinte alig telt el két hónap a szeptemberben megkezdődött tanévből, de már a jövő évi beiskolázásra készül a Nyíregyházi Egyetem. Természetesen ez érthető, hiszen az érettségi előtt álló középiskolás diákoknak nem könnyű eldönteniük, hogy hol is tanuljanak tovább. Meg kell ismerkedniük a képzési lehetőségekkel, az egyetemeken oktatott szakokkal, ugyanakkor jól kell ismerniük önmagukat is. A döntés megkönnyítése érdekében rendez nyílt napot a Nyíregyházi Egyetem november 7-én 10 órától a Kodály-teremben. A nyílt nap fontosságáról és tartalmi részleteiről tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délelőtt az oktatási intézmény vezetői.

Először dr. Szabó György rektor mondta el gondolatait. Mint utalt rá, az alapítványi fenntartás új üzemmódot jelent az intézmény életében, s a változással járó felelősségnek eleget kell tenni, a változással járó lehetőségeknek pedig meg kell felelni. Az egyetem szerepe napjainkban az, hogy hidat képezzen a közoktatás és a munkaerőpiac között. Az egyetem számára az jelenti a kihívást, hogy a középiskolás fiatalok megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyekhez megvannak a képességeik, s ennek érdekében leomlanak a falak a misztifikált egyetemi oktatásról. Az egyetem tudományos potenciállal rendelkezik, de regaál is a kihívásokra, hiszen széles szakmai portfólióval rendelkezik. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy kifizetődik mindaz az áldozat, amit a fiatalok az egyetemi években hoznak. Mindezt segítik tehetséggondozással, ösztöndíjrendszerrel – jelentette ki az egyetem rekotora.

Dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes azt emelte ki, hogy bár felvételi kampányt emlegetnek a nyílt nappal kapcsolatban, tulajdonképpen egész évben folyamatos a tájékoztatás, az egyetem népszerűsítése, gondoljunk csak a 2024 februárjában esedékes keresztféléves képzésre, de most a november 7-i nyílt nap miatt fokozottabb a kampány. A rektorhelyettes szólt arról a régi hagyomány visszatéréséről is, hogy több nyílt napot szeretnének rendezni. Ezek főleg már tematikusabb programok lennének, erre utal a „nyitott labor”, a „nyitott műhely ” elnevezés is.

– Új szakokkal bővül a portfóliónk, az újdonságainkkal a fiatalok a nyílt napon ismerkedhetnek majd meg. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a köznevelési intézményekkel, cégekkel és vállalkozásokkal, s a felmerült igényekhez alakítjuk, aktualizáljuk a képzést. Mint közismert, a pontszámok meghatározása 2023-ban az intézményünk hatáskörébe került. Az egyetem döntött arról is, hogy eltörli az emelt szintű érettségit. A felvételi eljárási rendben új elemként jelentkezik, hogy a többletpontok elfogadásáról, beszámításáról szintén az intézményünk dönt. Ezzel kapcsolatban már rögzítettük a feltételeket. A nyílt napon az új szakok megismerése mellett lesznek kiállítási standok, a vendégek koncertet is hallhatnak, s megismerkedhetnek az egyetem közösségeivel, sportegyesületeivel – tette hozzá az általános rektorhelyettes.

Miért a Nyíregyházi Egyetem? – tette fel a kérdést Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár, s meg is adta rá a választ.

– Mert szerethető. S ezt erősíti a szlogenünk is, ami így hangzik: „Generációk tudása – generációk óta.” A jövő évi felvételi eljárás a nyílt nappal indul, amelynek célja: a fiatalok benyomásokat, információkat, élményeket szerezzenek a Nyíregyházi Egyetemről, sok középiskolás fiatal ugyanis még nem lépett be sohasem az ajtaján. Ha többen jönnek, talán felbátorodnak a diákok. Megismerkedhetnek többek között laborral, tanteremmel, sportlétesítménnyel – magyarázta a kancellár asszony. – A Nyíregyházi Egyetem XXI. századi kampusz, de van még mit tenni. Kollégiumi férőhelyet tudunk adni minden igénylőnek, több helyszínen van hideg-meleg étkezés, táncestek, szakestek színesítik a szórakozást. Új helyszínt is teremtünk a közösségi életre a hallgatói igények figyelembevételével. A parkot is élhetőbbé szeretnénk tenni kerti bútorokkal, hiszen gyakran ott is tartanak órákat a pedagógusok. Van kültéri kondipark, kosárlabdapálya, vagyis minden egy helyen van, ezért merem kijelenteni, hogy szerethető az egyetemünk.

Az elmondottakat megerősítette Vincze Marcell, a Hallgatói Önkormányzati Testület elnöke. Az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy az egyetemen családias a hangulat mind hallgatói, mind oktatói szempontból. Kiemelte az intézmény földrajzi fekvését, vagyis a Sóstói-erdő nyújtotta természetközeliséget. Kitért arra is, hogy a hallgatói önkormányzat igyekszik felpezsdíteni a közösségi életet a Covid után, s ezeknek a rendezvényeknek a sorában ott szerepel a november végén rendezendő gólyabál is.