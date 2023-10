Jó hasznosult az épület

– Az önkormányzatok dedikált egészségügyi feladatai átalakultak, az új ügyeleti rendszer bevezetését követően a védőnői szolgálat is elkerült tőlünk, így a továbbiakban már a gyermek házi, felnőtt házi és fogorvosi alapellátás, a fogorvosi ügyelet és az iskolaegészségügyi ellátás maradt a feladatunk – idézte fel a változásokat Jászai Menyhért. Nyíregyháza alpolgármestere kifejtette: a fogorvosi ügyelet átkerült a régi kis SZTK épületébe, az üres ingatlan hasznosítására több lehetőség is felmerült, aztán kiderült, a Jósa András Tagkórház már kinőtte a kubaturáját, jól tudnák használni a közvetlen szomszédságukban lévő épületet.

– A kórházunkhoz került a védőnői szolgálat, ami nagyon jól működik, a védőnők magas szakmai színvonalon végzik a feladatukat. Az Országos Mentőszolgálat működtette alapellátási ügyeletben partnerré váltunk, ami itt a Sürgősségi Betegellátó Centrumban kapott helyet. Azt kell mondjam, mára ez is sikertörténetté vált – erről már dr. Szűcs Attila, a vármegyei oktatókórház főigazgatója beszélt. Elmondta, hogy a városvezetéssel folytatott egyeztetés után a közgyűlés is hozzájárult az épület átadásához, így itt lesz a vármegyei védőnői szolgálat, az új járóbetegirányítói osztály, illetve itt található majd az egészségfejlesztési irodájuk. – Jó gazdái leszünk az épületnek, így hasznosulhat a legjobban. Nem pénzben, hanem abban a tartalomban kifejezve, amit ehhez szakmailag adni tudunk – jegyezte meg dr. Ajzner Éva orvosigazgató.

Egészségterv készül

A közös munka az önkormányzat és a kórház között tovább folytatódik, hiszen már elkezdték a Nyíregyházi Járás Egészségtervének elkészítését.

– Úgy szeretnénk megerősíteni a háziorvosi alapellátást, hogy a lehető legjobban tehermentesíthessük a járó-, a fekvőbeteg- és a szakellátást – fogalmazott Jászai Menyhért, aki hozzátette: a terv a járásban lévő 15 település 165 ezer lakosát érinti. Az önkormányzatok készségesen csatlakoztak a programhoz, nagyon széles körű szakmai munkacsoport alakult, amely szeptember elsején elkezdte a munkát és február 28-ára szeretnénk a kész tervet letenni az asztalra – tette hozzá az alpolgármester.

A terv célja az egészségvédelem és egészségfejlesztés, ennek érdekében közös stratégiát dolgoznak ki, összehangolják a különböző szinteket – az alapellátástól a szakellátáson át a képzőintézményekig – , a tervezett egészségügyi fejlesztéseket. – Komoly felmérések, kutatások és adatgyűjtések után, a helyzetelemzésre építve a fejlesztési irányokat is meghatározzuk. A projekt középpontjában az ellátott van – hangsúlyozta Jászai Menyhért, akinek szavaira reagálva dr. Szűcs Attila azt mondta, a kórház részéről ő maga vesz részt a munkában.

Legyen cél és eredmény

– Nekünk is az a jó, ha a lakosság minél egészségesebb, ha minél több az egészségben megélt életévük. Éppen ezért nem csak szűrésekről kell beszélnünk, hanem egy olyan komplex tervet kell készíteni, aminek része az egészséges életmód propagálása, a prevenció. A háziorvosi rendszer és a népegészségügyi osztály adataiból a teljes járás egészségügyi állapotáról képet kaphatunk, s azt is látjuk majd, milyen aktívan vesznek részt a szűrővizsgálatokon – sorolta a főigazgató. – Az adatokhoz pedig célokat is meghatározunk, például a szűrővizsgálatokon a részvételi hajlandóság növelését, mert nagyon messze vagyunk még a kívánatos 70 százaléktól. Megvizsgáljuk, milyen szűrőprogramokat tudunk szervezni, milyen felvilágosító tevékenységre van szükség ahhoz, hogy az egészség megőrzése, védelme és fejlesztése a lehető legjobb eredményt hozzon időben felismert elváltozásban, meggyógyult betegben, megmentett életben.