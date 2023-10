Az E-misszió Egyesület 2023. október 19-23. között ismét madárgyűrűző eseményre hívja a természetet és madarakat kedvelő, és nyugodt kikapcsolódásra vágyó barátait a nyíregyházi Szelkó-tó mellé. A természetvédelmi program minden érdeklődő számára nyitott, különösen a szombati (október 21.) családi napon!

Petrilláné Bartha Enikő ornitológus, a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolájának vezetője és az E-misszió Egyesület hagyományosan novemberi madarásztáborukban vizsgálják és mutatják be az itt telelő és vonuló madárvilágot a Szelkó-tó mellett.

A sok-sok éve rendszeresen megrendezett késő őszi madártalálkán várja a látogatókat a cinegék és rigók számos fajtája, az apróságok, mint a királykák, a fakusz, az ökörszem, vagy éppen a veréb méretű kis fakopáncs. A sok vonuló faj mellett újonnan érkező téli vendégeink (süvöltők, fenyőpintyek) is láthatók. De került már gyűrű az elmúlt években karvalyra, egerészölyvre, erdei fülesbagolyra is. Mindig kíváncsian várjuk: visszatérnek-e a több évvel ezelőtt itt meggyűrűzött madarak, esetleg – hiszen ilyenre már többször is volt példa – befogunk-e egy távoli országban, sok száz kilométerre meggyűrűzött példányt.

A program szabadtéren zajlik.

Aki szeretne részt venni, akár egy-két napra vagy csak egy délutánra is, jelentkezzen! A látogatókat, családokat, gyerekeket elsősorban a szombati (október 21-i) családi nap alkalmával várják, reggel 8-tól a szervezők, míg a madárgyűrűzés iránt szakmailag komolyabban érdeklődőket, segítőket a többi napon is szívesen fogadják (viszont kérjük, hogy aki nem szombaton érkezik, az legalább fél nappal korábban telefonon egyeztessen a szervezőkkel).

További információ: Petrilláné Bartha Enikő: 20/778-9585 Szigetvári Csaba: 20/512-3311 – [email protected]

Megközelítés:

A Szelkó-tó melletti madárgyűrűző bázisra Nyíregyháza-Rozsrétszőlő - Alsóbadúri út közötti útszakaszról a régi téesz- telephely melletti leágazásról lehet déli irányban lehajtani a halgazdaság felé. Ez aszfaltos út, mely az M3 autópályán átívelő felüljáróba torkollik, melyen át kell hajtani. Aljában jobbra sorompó, amely az esemény időtartama alatt nyitva lesz. Az út zúzottköves földútként folytatódik, ami egyenesen bevisz a faház melegedőhöz, amely egyben a madárgyűrűző bázis. A fontosabb leágazásoknál szombaton eligazító táblák segítik a tájékozódást

A kijutást mindenkinek magának szükséges megoldania. Célszerű autóval, kerékpárral jönni. A részvétel ingyenes. A tábor önellátó, kérjük tehát, hogy a kilátogatók maguk gondoskodjanak ételről és italról, esetlegesen szállásról (sátorról). Távcsövet is érdemes hozni!

Egy kis háttér a madárgyűrűzéshez:

A madárgyűrűzés világszerte a madárvilág kutatásának egyik legfontosabb módszere. Nélkülözhetetlen annak megismerésére, hogyan élnek, merre vonulnak, szaporodnak és telelnek, meddig élnek madarak. Hogyan változik állománynagyságuk, milyenek demográfiai (kor, ivar) viszonyaik, de még akár a napirendjükbe vagy párválasztási szokásaikba is bepillantást nyerhetünk. Azzal, hogy a kíméletesen befogott madarak egyedi jelölőgyűrűt kapnak, és amennyiben valahol újra befogják vagy megtalálják őket, visszakövethetővé válik a „történetük” feltárul a madárvilág számos titka.

A madárgyűrűzés egyben a madarak védelmének is egyik legfontosabb eszköze, hiszen azok az információk, amit a kutatók begyűjtenek (állományváltozás, vonulási útvonalak, telelő- és, táplálkozási helyek, stb.), pontosabban meghatározhatóvá teszik, hogy hol, mikor, és mely madarak megóvása érdekében kell beavatkozni.

Hazánkban a világon harmadikként, 1908 óta folyik madárgyűrűzés, és ma is sok, speciálisan felkészült és komoly gyakorlati és elméleti vizsgán átesett madárgyűrűző szakember vesz részt ebben a nemzetközi összefogással – és az esetek döntő többségében önkéntesen végzett – kutató és természetvédelmi munkában.

Ma különösen fontos ez a munka, hiszen Európa-szerte általános tendencia, hogy számos, eddig gyakori madárfaj állománya súlyosan csökken a környezetszennyezés és az iparszerű mezőgazdasági módszerek miatt, a klímaváltozás megváltoztatja a madarak táplálékának hozzáférhetőségét, az egyre gyakoribb extrém időjárási események pedig tömeges pusztulást okozhatnak.

Mindaddig viszont, amíg lesznek madarak és madarászok, a madárgyűrűzés egyúttal az egyik legjobb eszköz arra, hogy közelebb hozzuk a mindennapi emberekhez a természetet. Hiszen az ilyen nyitott madárgyűrűző napok adnak egyedül lehetőséget arra, hogy szakszerű segítséggel szó szerint testközelből találkozhassunk a madárvilággal.

A Szelkó-tavi gyűrűzés eredményeiről:

A terület régóta kedvelt célpontja a környék madarászainak, már a ’90-es években is szerveződtek itt gyűrűzőtáborok. Az autópálya szomszédos szakaszának építése nem kedvezett a madarászatnak, csak ezután indult újra az évi rendszerességű október-novemberi gyűrűzés. Ilyenkor 4-5 napon át vannak kinn a hálók, és általában 200-250 madár lábára kerül gyűrű és 15-20 korábban gyűrűzött példányt fognak vissza. A megjelölt fajok száma nagyjából 20 körül alakul minden évben. A 2021-es év váratlan rekordot hozott: ekkor 686 madarat gyűrűzött meg Petrilláné Bartha Enikő ornitológus. A leggyakrabban gyűrűzött fajok a fekete rigó, a széncinege, és a kékcinege, de minden alkalommal felbukkan valami váratlan különlegesség is. A gyűrűzési adatok az országos koordinációt végző Madárgyűrűzési Központba kerülnek, és sok százezer hasonló adattal segítik, hogy együtt hiteles képet kapjunk hazánk madárvilágáról.