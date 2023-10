Megtorpant a mérséklődés a szennyvíz SARS-CoV-2-örökítőanyag mért szintjében, az országos átlagkoncentráció – emelkedett értéken – stagnál – áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ friss jelentésében. Emelkedés mérhető többek között Egerben, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen is. A koronavírus örökítőanyag-koncentrációja Nyíregyházán a magas tartományba esik. A 40. héten vármegyeszékhelyünkön stagnált az érték, a 41. hétre viszont a legmagasabb tartományba kúszott, és trend szerint is emelkedik a koncentráció, vagyis feltehetően nőtt, és több lesz a betegszám is.