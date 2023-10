Belső-Ázsia és a régi kelet egyik legfontosabb városa a mintegy félmillió lakosú Szamarkand, amely meghatározó jelentőségét a selyemúton betöltött központi szerepének köszönhette. Az Alaj-hegységnél fekvő üzbég nagyváros adott otthont a Türk Államok Szervezete keretein belül működő Bölcsek Tanácsa aktuális ülésének, ahol Magyarországot dr. Tilki Attila szabolcs-szatmár-beregi országgyűlési képviselő, a Bölcsek Tanácsának tagja reprezentálta. A Türk Államok Szervezetén belül tanácsadói feladatokat lát el ez a szervezeti egység, melynek javaslatait a külügyminiszterek tanácsa hagyja jóvá. Elnöke a török Binali Yıldırım, korábbi miniszterelnök, házelnök, közlekedési miniszter, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának első alelnöke.

– Magyarország megfigyelői státuszú csatlakozását öt éve, a hatodik államfői csúcstalálkozón jelentették be. A nyolcadik csúcsra tavalyelőtt Isztambulban került sor, ahol több nagy horderejű döntés is született. Türk Tanács helyett Türk Államok Szervezete lett a neve, és elfogadták a türk világ 2040-ig szóló koncepcióját (Turkic World Vision 2040). A legutóbbi csúcstalálkozót tavaly novemberben rendezték Szamarkandban, amit márciusban egy rendkívüli csúcstalálkozó követett Ankarában. Hazánkat Orbán Viktor miniszterelnök képviselte.

– A mostani tanácskozáson megvitattuk a háborús konfliktusokat (ukrán-orosz, Hamasz-Izrael), beszéltünk a migrációs válságról is, és természetesen szóba kerültek a türk államok közötti, gazdasági fejlesztési lehetőségek is. Büszkeséggel vettem észre az OTP pénzkiadó egységét Szamarkand szívében. A magyar pénzintézet egy üzbég bank megvásárlásával az ötödik legnagyobb bank lett Üzbegisztánban.

A mecseteiről és mauzóleumairól ismert Szamarkand a 35 millió lakosú ország legismertebb települése, egyúttal az ország második legnagyobb városa is, a fővárosa Taskent.

– Közép-Ázsia egyik legrégebbi időktől kezdve folyamatosan lakott városaként a szamarkandi utazás nem lehetett volna teljes, ha nincs a listán Registan meglátogatása – említette dr. Tilki Attila. – A Timurid dinasztia idején Registan volt Szamarkand ősi városának szíve. A tér az UNESCO világörökség része. Ideális helyszín a szamarkandi utazás megkezdésére vagy akár a befejezésére. Csak le kell ülni a téren, és magunkba szívni a különleges atmoszférát! Meg kell nézni az Ulugh Beg csillagvizsgálót, ha meg akarjuk érteni Közép-Ázsia történelmét és kultúráját. Az Ulugbek Madrasah a legrégebbi medresze (a középkori iszlám világra jellemző iskolarendszer) a Registan komplexumában. Az épület a XV. század elejéről származik. A diákok eredeti kollégiumai mellett egy nagyobb, népes tömeget befogadni képes terem és mecset is tartozik hozzá. A Shah-i-Zinda az egyik legszebb látnivaló Szamarkandban, egyben az egyik legszentebb vallási hely. A mauzóleumok külseje lenyűgöző, a színek mindenkit ámulatba ejtenek, a kék különböző árnyalatai egyszerűen csodálatosak.

Szamarkand történelmi központjában minden türk államot képviselő ország egy-egy fát ültetett el – jelképezve a rokonságot, és azt, hogy a feladatuk a történelmükre büszke nemzetek összefogása. – A magyar fát Hasszan Hasszanovval Azerbajdzsán egykori miniszterelnökével, volt Külügyminiszterrel és egykori magyarországi nagykövettel ültettük el. Wass Albert gondolata jutott eszembe: „És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért, mert szépségre és jövendőre gondolt, békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel”.