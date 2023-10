Három ország fiataljai látogattak el hétfőn a Kelet-Magyarország szerkesztőségébe, hogy kicsit közelebbről is megismerkedjenek az újságírás folyamatosan változó világával. A diákok a Mustárház szervezésében, az Ecology Democracy Campaign keretében kerestek fel minket, s a klasszikus újságírás mellett a szon.hu működésébe és a podcast-készítés rejtelmeibe is beleshettek.