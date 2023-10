Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei a végsőkig kitartottak, hogy kivívják hazánk szabadságát, ám a jelentős túlerővel nem voltak képesek megbirkózni. Az aradi vértanúkra emlékeztek Nyíregyházán, Damjanich János szobránál pénteken. Az eseményen jelen volt dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Jászai Menyhért, a vármegyeszékhely alpolgármestere, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a rendvédelmi szervek, civil szervezetek képviselői. Jászai Menyhért emlékező beszédében elmondta, 2001 óta nemzeti gyásznap október 6-a.

Meghatározza a jövőnket

– Vérbe fojtották a magyar szabadságot, majd kivégezték a 13 honvéd tisztet és Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét. Nemzeti ünnepeinken és gyásznapjainkon kötelességünk felidézni mindazokat, akik országunkat formálták, előrevitték annak boldogulását. Tesszük mindezt azért, mert a jelenünket és a jövőnket is meghatározza ez az emlékezet. Az általuk képviselt hazaszeretetet is meg kell idéznünk, hiszen ebből ma is tanulhatunk – hangsúlyozta az alpolgármester. Jászai Menyhért kiemelte: az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke örökké bennünk él.