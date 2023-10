Az ősz beköszöntével a "Voltam mán', leszek is!" programsorozat második hétvégéjén ismét felpiszkálják a falu életét, hiszen Cégénydányádon mindig történik valami! Október 7-én szombaton kora délelőtt a Kokas Banda garázdálkodik a faluban. A Gyerekzsivaj és Mesemorzsák program 11 órakor kezdődik, ahol a babákkal, mamákkal együtt zenélnek, énekelnek, és mesélnek a legkisebbeknek. 12 órától a Mulatós Mesterkurzuson táncház és falusi népi tanoda várja az érdeklődőket, ahol a nagyobbak megismerkedhetnek a táncház és a hangszerek világával. Mint mindig, most is ki lehet próbálni a kedvenc hangszereket, és ellesni a falusi művészetek fortélyait! Ám ezzel még nincs vége a csinnadrattának! Délután 15 órakor operettgálával kedveskednek a helyieknek, és minden érdeklődőnek a pajtaszínházban, ahol retró táncdalfesztivál is várja a régi zenék szerelmeseit. A jókedv garantált és ki tudja, talán még egy kis szerep is juthat a látogatóknak. Felejthetetlen cégényi hangulat vár mindenkit, hogy együtt elevenítsék fel a régi szokásokat és élvezzék a falusi élet szépségeit!

Kép: A Kokas Banda várja a kicsiket, nagyokat | Fotó: MW-archív