Az idén, október 12-13 - án találkoztunk régi barátainkkal, s természetesen újakkal is. Így a nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Osztályának szinte teljes legénységével, kiegészülve négy fémkeresős munkatárssal, illetve a szatmárnémeti Szatmár Múzeum négy régészével is, és Szabó Zoltán barátunkkal (Komlódtótfalu) s annak detektorával. Külön meg kell említenem dr. Németh Pétert, aki mint a legidősebb vendég volt ezúttal is jelen.

Az első nap délelőttjén Csenger-Jánosi volt az első kiszemelt színhelye a terepbejárásnak Soha még ennyi régész, régésztechnikus, műszeres keresős nem lepte el az egykori, már az 1600-as évek végén elpusztult Jánosi falu határát. Sajnos bizonyos jelekből következtethető volt, hogy illegális „detektoros kincsvadászok” is jártak már korábban itt. Mindenesetre egy középkori díszes övcsat és egy eddig meghatározatlan érme lett a munkánk eredménye. Ezt követően Sanyikert volt a következő állomás. Ez a Senye-néven ismert falu már az 1300-as évek végén elnéptelenedett. Ami szeget ebben az egykori Árpád-kori faluban használtak, azt valószínűleg mindet megtaláltuk, nem beszélve az újabbkori söröskupakokról. Bizakodásunkat azonban ez nem lohasztotta, mert azért egy római ezüst pénzérme –talán Augustus császáré – is előkerült. Meg kellett küzdeni a meglehetősen durva, rögös talajjal, ami a detektorosok számára igencsak kihívás volt. Emellett számos császárkori és Árpád - kori vonalas kerámiát is szedtünk össze.

Visszatérve a bázisra, a Múzeum udvarára, a megszokott környezetbe, ott hamarosan a meghívott Gaál-Szatmári főzőpáros is munkához látott, s feledhetetlen tarhonyás pörköltet alkotott. A gasztronómiai élvezetet még élvezetesebb baráti-szakmai beszélgetés zárta. Másnap, péntek délelőtt a vendégek kilátogattak Komlódtótfaluba, a nemrég megnyitott, felújított Becsky- Kossuth kastélyt megtekinteni.

Végezetül köszönetet kell mondanunk Csenger Város Önkormányzatának, aki a rendezvény színvonalas megtartásához tevékenyen hozzájárult, s mindenkinek aki bármiben is segített.

- Fábián László, nyugalmazott múzeumvezető -