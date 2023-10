A 20. századi magyar történelem kiemelt eseményei közzé tartozik az 1956-os forradalom és szabadságharc, amely Európában egyedülálló volt és annak számít most is. Az akkori események bebizonyították, hogy közös összefogással sikerülhet eredményeket elérni, hogy egy ilyen kis nemzet, mint a magyar, nagyhatalmi segítségre nem számíthat. Bár a forradalom elbukott, de szelleme máig erőt ad nemzetünk megmaradása érdekében – hangzott el az ünnepi rendezvényen. A magyar szabadságharcosok üzentek a világnak és a nagyhatalmaknak, hogy él egy nemzet Európa közepén, amelynek van önbecsülése, hite és szabadság iránti vágya.

Az 1956-os események máig tartó üzenete, hogy merjünk bátrak lenni és elveink mellett kiállni az országunk, városunk és családunk érdekében.

– Ma országszerte, s itt Nyíregyházán is 1956. október 23-ára emlékezünk. Arra az időszakra, amikor Magyarországon erősebb volt a szabadság iránti vágy, mint a zsarnokságtól való félelem – mondta megemlékező beszédében dr. Kovács Ferenc, s megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a két helyi forradalmi vezető, Szilágyi László és Tomasovszky András jelenlévő családtagjait. – Akkor egy elszánt nemzet emelte fel fejét, mondott nemet az elnyomásra, a diktatúrára, szállt szembe a sztálinista vezetéssel és a világ akkori legnagyobb birodalmával, a Szovjetunióval. Budapesten és szerte az országban 1956 októberében alig akadt, aki ne akart volna változást, hiszen a forradalom nemcsak a fővárosban tört ki, hanem vidéken is. Nyíregyházán, a pesti események után három nappal, október 26-án lobbant fel a forradalom lángja – részletezte Nyíregyháza polgármestere.

Nyíregyházi események

A Beloiannisz téri irodaház tetejéről Budai András segédmunkás vezetésével eltávolították a vörös csillagot és helyére nemzeti színű lobogót tűztek, Sóstó felől érkező villamosról a kalauz leszerelte a „világ proletárjai egyesüljetek!" feliratot, és a tömeg elénekelte a Himnuszt. Ledöntötték a Kossuth téren a szovjet tisztek díszes síremlékeit, valamint a kozák lovas szobrát – sorolta az akkori eseményeket a városvezető.

– Az utóbbi az országot megszálló, a szabadságot elvevő és emberek ezreit málenkij robotra hurcoló szovjetekre emlékeztette őket. Az Északi temetőben megrongálták a szovjet hősi emlékművet, és szintén ezen a napon foglalták el jelképesen a nyomdát, vették birtokba a városi tanács épületét, verték le a Rákosi címert, a Városháza homlokzatáról pedig a népköztársasági címert és szabadítottak ki 147 elítéltet a börtönből – folytatta dr. Kovács Ferenc, és megjegyezte: Nyíregyháza büszke lehet azokra az emberekre, akik a szabadságharc lángjait itt lobbantották fel, azokra, akik nem fogadták el többé, hogy a zsarnoki hatalom súlya alatt, rettegésben éljék tovább mindennapjaikat.

Vállalták a következményeket

Egy olyan egységes és széles társadalmi réteg jött létre, akik egyöntetűen, kérdés nélkül szálltak szembe a diktatúrával. Beleértve az akkori diákokat, akik aktívan részt vettek a közéletben, s nem hagyták, hogy mások döntsenek életükről, saját kezükbe akarták venni sorsukat, olyan jövőt akartak, amelyben szabadon gondolkodhatnak, szabadon nyilváníthatják ki véleményüket.

– S mindezért vállalták a retorziókat és életük rosszabbra fordulását is – fogalmazott Nyíregyháza polgármestere. – Tudták, csak így érhetik el, hogy közösen egy jobb útra lépjenek, egy szabadabb világot teremtve ezáltal. S annak ellenére, hogy '56-ban városunkban sem erőszakos cselekmények, sem fegyveres harcok nem történtek, a megtorlás során két helyi forradalmi vezetőt is kivégeztek, Szilágyi Lászlót és Tomasovszky Andrást, de nem szabad megfeledkeznünk Dandos Gyuláról sem, aki 1956-ban Nyíregyházán volt gimnazista és lett a forradalmi események egyik vezéralakja. Elfogták, megkínozták, és bár külföldre akart szökni, a szentgotthárdi határőrök lelőtték. Így, 67 évvel a forradalom és szabadságharc kitörése után, nekünk is maradt feladatunk. Mert nem elég, hogy minden év október 23-án emlékezünk, hanem emlékeztetni kell a fiatal generációt arra, hogy mi történt 1956-ban és megtanítani számukra azokat az értékeket, amelyek a múltban ezt az országot előre vitték, Arra, hogy a forradalmárok életüket adták a nyíregyháziakért, és az ország szabadságáért, volt bátorságuk kiállni az itt élőkért. De örökségül ennél többet is hagytak ránk mindazon férfiak és nők, akik az utcákon léptek fel és vállalták a küzdelmet, akik harcoltak a szabadságért és az igazságért – fogalmazott a polgármester, és kifejtette: miattuk lehetünk büszkék '56-ra, a magyar forradalomra, amely győzelem volt a vereségben, s amelyet mindörökre azon események között tartunk számon, amikor a magyar nép együtt, közös erővel képes volt szembe szállni az elnyomókkal.

Bátorság és hazafiság

Ma már egyre kevesebben élnek azok közül, akik elmondhatják, mit jelentett a kommunista diktatúra, milyen az évtizedeikig tartó mély hallgatás, s hogy miért voltak hősök az '56-os fiatalok.

– Több emléktábla is őrzi a forradalom és szabadságharc emlékét szerte a városban. Főhajtással lehet itt tisztelegni, és tettük ezt pénteken Nyíregyházán Szilágyi László emléktáblája előtt a Kossuth-gimnáziumnál , Szilágyi László és Tomasovszky András díszsírhelyénél az Északi temetőben, a kivégzésük helyén a börtönnél, illetve a város '56-os emlékművénél. A hősök emléke és örökségük tovább él, és arra emlékeztet, hogy soha nem szabad alábecsülni a szabadság és az igazság erejét – hangsúlyozta a polgármester.

Dr. Kovács Ferenc végezetül arra kérte a megemlékezésre érkezőket, hogy álljanak meg egy pillanatra, és tekintsenek ünnepként erre az emléknapra.

– Ünnepeljük a bátorságot, a hazafiságot, és azt az elszántságot, azt a forradalmat, amely a magyar nép egységét és szívét hirdette – mondta.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni tragédiát idéző Márai Sándor „Mennyből az angyal…" című költeményét Nagyidai Gergő színművész adta elő, majd a Szilágyi és Tomasovszky család tagjai, és a vármegye és a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek képviselői helyezték el a megemlékezés és tisztelet koszorúit.