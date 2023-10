A kiskedvencek szépülhettek, profi fotós segítségével cuki kutya-gazdi páros képek készültek, és igazi kényeztető masszázsban is része lehetett a kutyusoknak. Természetesen nem csak tacskók látogathatták meg az eseményt, minden négylábút szívesen vártak. Akiknek még nincs kutyájuk, de kedvet kaptak a kis kedvencekhez, az örökbefogadásról is kaptak szakmai tanácsokat, a kutyás bemutató mellett jótékonykodhattak is a résztvevők a gazdátlan ebek javára.

A gazdiktól már csak a kutyusok érezték jobban magukat, vidáman játszottak együtt, ismerkedtek a környezettel, az új szagokkal, és kíváncsian várták az izgalmas programokat, na és persze az ízletes jutalomfalatokat.